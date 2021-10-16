السبت 16 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مستثمرو أكتوبر» تطرح 1000 فرصة عمل في اليوم المفتوح للتوظيف غدا

جمعية مستثمري السادس
جمعية مستثمري السادس من أكتوبر

تطرح جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان، ١٠٠٠ فرصة عمل جديدة للشباب خلال يوم التوظيف المفتوح بمقر الجمعية غدا الأحد.

وكشف رومون عطالله، عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التوظيف، أن الجمعة تولى اهتماما كبيرا بملف التوظيف للمساهمة فى خلق فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة من خلال توفير عمل لائق يضمن كافة الحقوق العاملين وأصحاب الأعمال.

وأوضح عطالله، أن يوم التوظيف المفتوح المقرر إطلاقه غدا الأحد يشمل طرح ١٤ وظيفة مختلفة يشمل فنيين طباعة وفنيبن ميكانيكا، كهرباء، ثلاجات، دهان سيارات،  ميكانيكا سيارات، وتشكيل معادن، إضافة إلى سائقين درجة أولى وثانية وثالثة، وعاملين إنتاج، وعمال نظافة، وعمال أمن إداري ومندوبى مبيعات، وفنى نسيج بلاستيك.

وتساهم  جمعية مستثمري السادس من أكتوبر فى خلق بيئة عمل مناسبة تشمل رواتب مجزيه للعاملين وتأمين اجتماعى، وتأمين صحى وعقد عمل لضمان كافة حقوق الطرفين.

وتدعو جمعية المستثمرين كافة الشباب الراغبين فى العمل ضرورة التوجه إلى مقر الجمعية بالحي السابع - فيلا 57 - أمام نادي 6 أكتوبر – الجيزة.

مستثمري محمد خميس شعبان فرصة عمل التوظيف رومون عطاللة

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وائل لطفي

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