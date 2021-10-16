السبت 16 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان تخفف قيود كورونا مع تراجع معدل الإصابات

كورونا
كورونا

أعلنت باكستان اليوم السبت، تخفيف القيود في جميع أنحاء البلاد، على خلفية انخفاض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحملات التطعيم المكثفة.

وذكرت صحيفة “إكسبرس تريبيون” الباكستانية، أنه في ضوء التوقعات بتراجع معدل المخاطر للمرض، خفف مركز القيادة والتشغيل الوطني المعني بمكافحة كورونا في باكستان بعض القيود المفروضة في مواجهة الفيروس التاجي.

ورفع مركز القيادة والتشغيل الوطني القيود الإلزامية ليوم واحد أسبوعيا للأسواق في جميع أنحاء البلاد وسمح بإعادة فتح الأضرحة ودور السينما للأشخاص المحصنين بالكامل ضد كوفيد-19.

وسمح المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، الذي يعمل كمركز عصبي لاستراتيجية الحكومة لمكافحة الوباء، بزيادة الحد الأقصى لعدد المشاركين في مراسم الزفاف، إذ رفع الحد من 200 إلى 300 ضيف لحفلات الزفاف بالأماكن المغلقة ومن 400 إلى 500 للمناسبات في الهواء الطلق.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

اسلام اباد قيود كورونا حملات التطعيم باكستان كوفيد-19

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف هوية مطلق شائعة «الميكروباص الشبح»

العثور على طفل رضيع داخل محطة مترو الشهداء

انطلاق أولى جلسات البرلمان العربى لدور الانعقاد الثانى.. اليوم

تنبيه مهم من «الداخلية» لقائدى الدراجات النارية والسيارات

الملكة إليزابيث الثانية تتخلى عن تعاطى الكحول بالكامل

رئيس حى أول طنطا يكشف حقيقة العثور على بقايا عظام وجماجم بمقلب قمامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

عفاف السيد

ظاهرة «جروبات الماميز»

سمر عادل

الصدمات الكبرى.. كيف وصلنا إلى الأزمة؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال يمكن تحقيقه «1-2»

محمد نجم

موجة تضخم عالمية.. ماذا يحدث ببساطة؟

د.محمد شادي

كيف يتأثر الاقتصاد المصرى بأزمة الطاقة العالمية؟

د. داليا مجدي عبدالغني

حفنة من الانتصارات

حسين دعسة

نذر الحرب الأهلية في لبنان.. الوقود متوفر للأسف

صور

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

فض الاشتباك.. كيف يصل قطاع غزة إلى تهدئة طويلة؟

سارة شريف تكتب: سر «رون أراد»

عبر مصر.. طلب إسرائيلى إلى حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى