باكستان تخفف قيود كورونا مع تراجع معدل الإصابات

أعلنت باكستان اليوم السبت، تخفيف القيود في جميع أنحاء البلاد، على خلفية انخفاض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحملات التطعيم المكثفة.

وذكرت صحيفة “إكسبرس تريبيون” الباكستانية، أنه في ضوء التوقعات بتراجع معدل المخاطر للمرض، خفف مركز القيادة والتشغيل الوطني المعني بمكافحة كورونا في باكستان بعض القيود المفروضة في مواجهة الفيروس التاجي.

ورفع مركز القيادة والتشغيل الوطني القيود الإلزامية ليوم واحد أسبوعيا للأسواق في جميع أنحاء البلاد وسمح بإعادة فتح الأضرحة ودور السينما للأشخاص المحصنين بالكامل ضد كوفيد-19.

وسمح المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، الذي يعمل كمركز عصبي لاستراتيجية الحكومة لمكافحة الوباء، بزيادة الحد الأقصى لعدد المشاركين في مراسم الزفاف، إذ رفع الحد من 200 إلى 300 ضيف لحفلات الزفاف بالأماكن المغلقة ومن 400 إلى 500 للمناسبات في الهواء الطلق.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.