السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

باكستان ترفع أسعار البنزين والديزل

جريدة الدستور

أعلنت باكستان اليوم السبت، زيادة أسعار البنزين والديزل والكيروسين، في إطار المراجعة التي تجريها كل أسبوعين لأسعار الوقود.
 ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لوزارة المالية الباكستانية اليوم أنه تم زيادة أسعار البنزين بواقع 10.49 روبية للتر، ليصل إلى 137.79 روبية.

كما ارتفع سعر الديزل بواقع 12.44 روبية للتر، ليصل إلى 134.48 روبية، وزاد سعر الكيروسين من 99.31 روبية إلى 110.26 روبية للتر.

وشهدت أسعار النفط خلال التعاملات، ارتفاعًا جديدًا لتواصل تحقيق مكاسب أسبوعية بعد أن قاربت أسعار «برنت» لامست 85 دولارًا، لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.

وتسبب الارتفاع في أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، في أزمة طاقة عالمية، قد تؤثر على تعافى الاقتصاد العالمي فى ظل زيادة الطلب مع قلة المعروض من الخام.

وتعاني الدول المستوردة أزمة طاقة قد تؤدى إلى توقف المصانع ومحطات الكهرباء ووسائل النقل أو جزء منها، وذلك لمواجهة الارتفاع أسعار النفط.

وواصل المعروض النفطي على الصعيد العالمي ارتفاعه، في ظل تعافي الولايات المتحدة من آثار إعصار آيدا وتبعاته، واستمرار أوبك+ في التحرّر من التخفيضات المقررة سابقًا، بشكل تدريجي.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 1%، مسجلة 84.92 دولارًا للبرميل، كما قفزت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر مسجلة 82.07 دولار للبرميل.

وأدى ارتفاع الغاز والفحم إلى التحوّل للمنتجات النفطية، ما دعّم ارتفاع أسعار النفط، بفعل الإقبال على الشراء وارتفاع مؤشرات الطلب.

وتسبب التحول عن الغاز والفحم إلى زيت الوقود والديزل وغيرها من المنتجات النفطية إلى انتعاش الطلب على النفط، خاصة في ظل التعافي المتواصل من آثار جائحة كورونا.

باكستان الكيروسين الديزل البنزين الوقود

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وائل لطفي

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