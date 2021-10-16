السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء شهد دخول وخروج 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37543 طنًا تشمل: 4450 طن رمل و43 طنًا فلوسبار و10700 طنًا ملح و3850 طنًا مولاس و5800 طنًا يوريا و6500 طنًا فوسفات و4820 طنًا صويا و1380 طنًا نترات أمونيوم.

وذكر المركز - في بيان صادر اليوم السبت - أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 56978 طنًا تشمل: 9417 طنًا قمح و5400 طنًا سكر و1795 طنًا أبلاكاش و1300 طنًا رخام و1400 طنًا بسلة و10755 طنًا خردة و3027 طنًا حديد و5000 طنًا فول و17000 طنًا سلاج و1884 طنًا صاج.


وأشار البيان إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 415 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطا، بنجر، فاصوليا، وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (برسيم، ريحان، ليمون، كتان، بصل، فول وكراوية ) وفواكه (رمان، فراولة، وفاكهه متنوعة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، السعودية، انجلترا، سلوفينيا، الهند، الصين، سريلانكا، ألمانيا، سنغافورة وهونج كونج.

كما بلغ عدد الحاويات الوارد 270 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1163 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 130310 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 143870 طنًا.


كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2385 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وقطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4792 شاحنة.

دمياط ميناء دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

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