انطلاق مؤتمر «الأهرام لتوطين صناعة الدواء في مصر» بعد قليل

ينطلق بعد قليل مؤتمر الأهرام السنوي الثاني للدواء، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يستمر المؤتمر لمدة يومين، بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وعدد من المحافظين، وكبار مسئولي الدولة، ورؤساء قطاعات الصحة والدواء وممثلي كبرى شركات الدواء والمستلزمات الطبية والدوائية المصرية والعالمية.

ويناقش المؤتمر كل مايتعلق بتوطين صناعة الدواء في مصر، بالإضافة إلى تقديم حلول عملية لمشكلاتها، ويعد المؤتمر بمثابة تأكيد واستمرار للدور الريادي الذي تطلع به مؤسسة الأهرام في بناء المجتمع وتنميته.

ومن المقرر أن يتكون المؤتمر من 9 جلسات علمية في كل ما يتعلق بـ "توطين صناعة الدواء في مصر"، بمشاركة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة لمجلس النواب ورئيس المؤتمر الشرفى، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ورئيس لجنة توطين الدواء، و المهندس "عبد الصادق الشوربجى" رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.