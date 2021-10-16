دعم دولي بقيادة أمريكا لجهود المبعوث الخاص لرئيس الآسيان بشأن ميانمار

رحبت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والنرويج وتيمور- ليشتي وكوريا الجنوبية والممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نيابة عن الاتحاد الأوروبي، بجهود يقودها الوزير الثاني للشؤون الخارجية في بروناي دار السلام داتو أريوان، بصفته المبعوث الخاص لرئيس رابطة أمم جنوب شرق آسيا /الآسيان/ بشأن ميانمار، لتسهيل تنفيذ توافق الخمس نقاط بشكل كامل وعاجل.

وأعربت الحكومات - في بيان مشترك، وفق ما نقلته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت عبر موقعها الالكتروني - عن قلقها العميق بشأن الوضع الرهيب في ميانمار وتزايد الخسائر التي تلحق بالشعب هناك وتداعياتها المتفاقمة على الاستقرار الإقليمي.

وشددت الدول على أن الحل السلمي وغير العنيف للأزمة والعودة إلى الديمقراطية مسألة ملحة، مؤكدة دعم الحكومات لأهداف زيارة المبعوث الخاص ونيته لقاء جميع الأطراف في ميانمار.

ودعت الحكومات الدولية - في بيانها - ميانمار إلى الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص لرابطة أمم جنوب شرق آسيا لتنفيذ الجوانب الأخرى لتوافق الآراء الخماسي بسرعة وبشكل كامل، مطالبةً الجيش بوقف العنف على الفور؛ والانخراط في حوار بناء وشامل مع جميع أصحاب المصلحة؛ وتسهيل الوصول الآمن دون عوائق للمساعدات الإنسانية، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني والصحة، إلى جانب الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإفراج الفوري عن المعتقلين ظلما.

ودعا البيان الجيش إلى تسهيل زيارات المبعوث الخاص لرابطة أمم جنوب شرق آسيا المنتظمة إلى ميانمار لكي يتمكن من المشاركة بحرية مع جميع أصحاب المصلحة.