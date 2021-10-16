أجندة مزدحمة لـ«قوى عاملة النواب» لمناقشة طلبات إحاطة الإثنين

تناقش لجنة للقوى العاملة بمجلس النواب بعد غدا الإثنين، بعض طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة، والمقدم من النائب ضياء الدين داوود، بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني مصطفى خضر، بشأن توقف الإجراءات التنفيذية لتفعيل المشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين والحاصلين على الماجستير والدكتوراة في الجامعات المصرية.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه و طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء خير الله، بشأن إيقاف إجراءات تعيين حملة الماجستير والدكتوراة وأوائل الخريجين بالجامعات المصرية الذين حصلوا عليها منذ 2015.

كما تنظر طلب الإحاطة المقدم من النائب ميرفت عازر، بشأن عدم تعيين أوائل الخريجين دفعة 2014 حتى 2021 و طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب نبيل عسكر، بشأن "تعيين أوائل الخريجيين وحملة الماجستير".

كما يناقش الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائ هناء فاروق، بشأن "عدم تعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية دفعات 2014 حتى 2021" و طلب الإحاطة المقدم من النائب باسم حجازي، بشأن "تعيين أوائل الخريجيين وحملة الماجستير".

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أعماله غدا الأحد، حيث يبدأ أعماله بمناقشة طلبا مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمان من العضو فتحي قنديل و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، والنائبة ميرفت عازر و19 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين مركبة التوكتوك بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين والحفاظ على القواعد المرورية.

كما تناقش الجلسة العامة عدد من تقارير اللجان النوعية، على رأسها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، النقل والمواصلات، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الطاقة والبيئة، والإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13-6-2021.