تشريعات واتفاقيات.. تعرف على أجندة اجتماعات 3 لجان برلمانية غدًا الأحد

تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غدًا الأحد تقرير مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية" المقدم من الحكومة في صورته النهائية.

كما تناقش بيان خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

كما تناقش لجنة الصناعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة وادي العلاقي ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية، وكذلك في منطقة فاطيري بالصحراء الشرقية وفي ومنطقة حماطة بالصحراء الشرقية.

كما تستمع لجنة السياحة و الطيران بمجلس النواب إلى آراء ممثلي الاتحاد المصرى للغرف السياحية للوقوف على المشاكل والمعوقات التى تواجه القطاع السياحي.

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أعماله غدًا الأحد حيث يبدأ أعماله يوم الأحد بمناقشة طلبًا مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمان من العضو فتحي قنديل و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، والنائبة ميرفت عازر و19 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين مركبة التوكتوك بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين والحفاظ على القواعد المرورية.

كما تناقش الجلسة العامة عدد من تقارير اللجان النوعية، على رأسها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، النقل والمواصلات، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الطاقة والبيئة، والإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.

