رواد فضاء صينيون يصلون إلى محطة تيانجونج الفضائية

وصلت مهمة الفضاء الصينية المأهولة إلى محطة تيانجونج الفضائية (القصر السماوي)، الجاري إنشاؤها حاليا.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أعلن برنامج رحلات الفضاء المأهولة بالصين صباح اليوم السبت أن الطاقم المكون من ثلاثة أفراد وصلوا إلى محطة الفضاء بعد حوالي ست ساعات ونصف الساعة من انطلاقهم إلى الفضاء.



والتحم طاقم المركبة تيانخه (التناغم السماوي) بمحطة تيانجونج الفضائية، الساعة 0656 من صباح السبت بتوقيت بكين (2256 من مساء الجمعة بتوقيت جرينتش)



وسيعيش رواد الفضاء الصينيون ويعملون في المحطة لنحو ستة أشهر، ليسجلوا بذلك رقما قياسيا جديدا لبرنامج الفضاء الصيني المأهول.



وعلى صعيد آخر، أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت بأن البر الرئيسي سجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، ارتفاعا من عشر إصابات في اليوم السابق.



وقالت اللجنة إن جميع الإصابات الجديدة واردة من الخارج.



وسجلت الصين 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا لم تظهر عليها أعراض، انخفاضا من 25 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



وسجل البر الرئيسي الصيني حتى الآن 96502 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 بعد عدم تسجيل وفيات جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.