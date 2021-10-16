السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونيسف: 3 من كل 10 أشخاص فى العالم بلا مرافق أساسية لغسل اليدين فى منازلهم

أشخاص ليس لديهم مرافق
أشخاص ليس لديهم مرافق لغسل اليدين

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إن نحو ثلاثة من كل 10 أشخاص، أو 2.3 مليار شخص، على الصعيد العالمي ليس لديهم مرافق لغسل اليدين بالماء والصابون متوفرة في منازلهم.

 

و\ذكرت اليونيسف في بيان حقائق بمناسبة اليوم العالمي لغسل اليدين، الذي يصادف 15 أكتوبر، أن الوضع أسوأ في أقل البلدان نموا، حيث لا يتوفر وصول لأكثر من ستة من كل عشرة أشخاص لنظافة اليدين الأساسية.

 

وبحسب أحدث التقديرات، فإن اثنتين من كل خمس مدارس في جميع أنحاء العالم لا تمتلكان خدمات النظافة الصحية الأساسية بالماء والصابون، مما يؤثر على 818 مليون طالب، منهم 462 مليونا يلتحقون بمدارس بدون مرافق على الإطلاق. وفي أقل البلدان نموا، سبع مدارس من أصل 10 ليس لديها مكان للأطفال لغسل أيديهم.

 

ولا تمتلك ثلث مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم مرافق نظافة اليدين في نقاط الرعاية حيث يكون هناك اتصال بين المريض وعامل الرعاية الصحية.

 

وتُظهر أحدث البيانات أنه تم إحراز بعض التقدم منذ عام 2015. فقد زاد عدد سكان العالم الذين يحصلون على نظافة اليدين الأساسية في منازلهم من 5 مليارات إلى 5.5 مليار، أو من 67 في المائة إلى 71 في المائة. ومع ذلك، إذا استمرت الاتجاهات الحالية، سيظل 1.9 مليار شخص دون إمكانية الوصول إلى نظافة اليدين الأساسية بحلول نهاية العقد.

 

وتقدر تكلفة توفير نظافة اليدين في جميع المنازل في 46 من أقل البلدان نموا في العالم بحلول عام 2030 بنحو 11 مليار دولار أمريكي. وتحث اليونيسف الحكومات على الالتزام بتوفير نظافة اليدين، ليس كاستجابة مؤقتة لوباء كوفيد-19، بل كاستثمار في الصحة العامة والمرونة الاقتصادية.

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