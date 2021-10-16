بلينكن يزور الإكوادور وكولومبيا

يقوم أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي بزيارة إلى كل من الإكوادور وكولومبيا، خلال الفترة من 19 وحتى 21 من شهر أكتوبر الجاري.



وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلينكن سوف يلتقي في مدينة كيتو عاصمة الإكوادور، جيليرمو لاسو رئيس البلاد، وموريسيو مونتالفو وزير الخارجية؛ لبحث التعاون بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات وتنمية الفرص الثنائية للتجارة والاستثمار.



وأضاف أن الوزير سيلقي يوم 20 أكتوبر الجاري كلمة بشأن التحديات التي تواجه الديمقراطيات في المنطقة وكيفية التعاون سويا من أجل شعوبنا، كما سيشارك في فعالية مع مجتمع الأعمال؛ لتسليط الضوء على فرص التعاون مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقادة الأعمال من النساء، والتي تعد قاطرة زيادة الوظائف والنمو الاقتصادي المستدام.



وقال المتحدث إن الوزير الأمريكي سيتوجه بعد ذلك لزيارة بوجوتا عاصمة كولومبيا حتى 21 من أكتوبر الجاري، حيث يلتقي بالرئيس إيفان دوك ونائبته مارتا لوسيا راميريز؛ لمناقشة الأولويات المشتركة بما في ذلك دعم السلام والاستقرار والتصدي للهجرة غير المنظمة ومكافحة تهريب المخدرات وحماية حقوق الإنسان.



كما سيفتتح الوزير الأمريكي الحوار رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وكولومبيا، ويشترك في حوار بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان مع قادة الشباب والناشطين المدنيين، كما سيشارك في فعالية بشأن مواجهة الأزمة المناخية.

وعلى صعيد آخر، قررت الولايات المتحدة تخفيف القيود المفروضة على السفر إليها من المكسيك وكندا.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن واشنطن قررت فتح الحدود أمام المسافرين من كندا والمكسيك، بعد أكثر من 19 شهرًا من القيود على السفر بسبب جائحة فيروس "كورونا".

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، ستسمح الولايات المتحدة للمسافرين الحاصلين على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" من عبور الحدود البرية.

وأشارت "سي إن إن" إلى أنه اعتبارًا من يناير المقبل سيكون الحصول على التطعيم ضروريًا لدخول الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.