مجلس الأمن الدولى يمدد عمل البعثة الأممية فى هايتى

صوت مجلس الأمن الدولي لمصلحة تمديد التفويض لعمل بعثة الأمم المتحدة في هايتي لمدة 9 أشهر، حتى 15 يوليو عام 2022.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" الروسية ، تبنى مجلس الأمن الدولي قراره بالإجماع، وكلف الأمين العام للأمم المتحدة بتقييم تفويض البعثة ودراسة إمكانية تعديله؛ نظرًا للمشاكل التي تواجهها هايتي حاليًا، وزيادة فاعلية جهودها.

ومن المقرر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرًا بهذا الصدد خلال 6 أشهر من تاريخ تبني القرار.

وكان سريان تفويض البعثة الأممية في هايتي ينتهي يوم الجمعة 15 أكتوبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن هايتي هي أفقر دولة في القارة الأمريكية، وكانت تواجه أزمات سياسية واقتصادية وأمنية كثيرة في الفترة الأخيرة، حيث شهدت البلاد تزايدًا لعنف العصابات والانفلات الأمني، الذي تكلل باغتيال الرئيس جوفينيل مويز على يد جماعة مسلحة في يوليو الماضي، إضافة إلى زلزال مدمر أسفر عن مصرع أكثر من ألفي شخص في أغسطس.

وعلى صعيد آخر، نددت هايتي بتصريحات وصفتها بأنها "عنصرية" و"كريهة" للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي اعتبر أن المهاجرين الهايتيين الذين يدخلون الولايات المتحدة يعرّضون الأمريكيين لخطر الإصابة بمرض الإيدز.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "لدينا مئات الآلاف من الأشخاص الذين يتدفقون من هايتي التي تعاني من مشكلة إيدز هائلة".

وأضاف: "من المحتمل أن يكون العديد من هؤلاء الأشخاص يحملون الإيدز، وهم يدخلون إلى بلدنا، ونحن لا نفعل شيئًا حيال ذلك، بل نسمح للجميع بالدخول"، واصفًا الأمر بأنه "مثل أمنية موت لبلدنا".

ووفقًا لبيانات البنك الدولي تراجع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" في هايتي في الـ15 عامًا الماضية، وتقدر نسبة الإصابات الآن ب1,9 بالمئة بين الهايتيين الذين تراوح أعمارهم بين 15 و49 عامًا.

واستنكرت سفارة هايتي في واشنطن "التصريحات العنصرية لدونالد ترامب التي لا أساس لها من الصحة حول المهاجرين الهايتيين بشكل خاص والسكان الهايتيين بشكل عام".

وقالت السفارة في بيان: "هذه التعليقات الكريهة تهدف فقط إلى زرع الكراهية والشقاق ضد المهاجرين".