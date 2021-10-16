السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء اليابان لا يستبعد إدراج «ضربات وقائية» على العقيدة الدفاعية المعدلة

فوميو كيشيدا
فوميو كيشيدا

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن النسخة المعدلة للعقيدة الدفاعية لبلاده قد تشمل توجيه ضربات وقائية إلى قواعد صاروخية للخصم المفترض.

و قال "كيشيدا"، في تصريح لصحيفة "يوميوري" اليابانية، ردًا على سؤال بهذا الصدد: "نعم هذا الخيار قيد الدراسة أيضًا".

و أكد رئيس الوزراء أن تقنيات الصواريخ البالستية وفرط الصوتية تستمر بالتطور، ومن ناحية حماية السكان اليابانيين يجب "دراسة جميع الخيارات الواقعية"، مضيفًا أن مراجعة العقيدة الدفاعية الوطنية يجب أن تجري بأسرع ما يمكن.

يذكر أن النقاش مستمر في اليابان خلال السنوات الأخيرة بشأن ضرورة إعادة النظر في العقيدة الدفاعية لتشمل إمكانية توجيه الضربات الوقائية إلى أراضي الخصم المفترض بمثابة إجراء استثنائي، مع الحفاظ على التوجه الدفاعي للعقيدة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالًا بلغت قوته الأولية 3.6 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم محافظة واكاياما غرب اليابان.

و لم تعلن وكالة الأرصاد اليابانية عن حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" نتيجة للزلزال، وفق ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وأشارت وكالة الأرصاد إلى أن الزلزال وقع صباح اليوم وكان على عمق حوالي 10 كيلومترات.

 ومن ناحية آخري،  أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

وقال المركز - حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 56 ميلًا (91 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة "بيريفيل"، وعلى عمق 29 ميلًا (7. 46 كيلومتر).

وأضاف المركز أن هناك تابعين زلزاليين على الأقل وقعا عقب الزلزال بلغت شدتهما 6.2 درجة و5.6 درجة على مقياس ريختر.

من جانبه، أصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي في بعض المناطق بالولاية.

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