السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هالة فاخر: دورى فى «مهمة مش مهمة» مفاجأة للجمهور

هالة فاخر
هالة فاخر

 تراهن الفنانة هالة فاخر على نجاح الفيلم المصري السعودي الجديد "مهمة مش مهمة" ودورها في العمل الذي تعتبره بمثابة مفاجأة للجمهور، لافتة إلى أنها تقدم خلال أحداثه دورا كوميديا بالدرجة الأولى ولكن بشكل مختلف عن أدوراها الفنية التي جسدتها من قبل، مشيرة إلى أن كل أبطال الفيلم بذلوا جهدا كبيرا ليخرج العمل بالشكل المطلوب، معربة عن أملها في أن يحظى الفيلم برضا و استحسان الجمهور والنقاد عند طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.


وقالت هالة فاخر- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "إنه تم تصوير عدد كبير من مشاهد الفيلم داخل مصر ما بين استديوهات داخلية وأحد أماكن التصوير الخارجي بطريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، ومن المقرر أن يتم استكمال تصوير باقي مشاهد العمل في المملكة العربية السعودية".


وأضافت أن الفيلم يعد تجربة جديدة ومختلفة بالنسبة لها في عالم السينما، تتميز بطابع كوميدي بمشاركة مجموعة من نجوم الكوميديا في مصر والسعودية وإنتاج مصري سعودي مشترك، حيث يشارك في بطولته كل من الفنانين بيومي فؤاد، أحمد فتحي وكارولين عزمي ومصطفى أبو سريع ومصطفى البنا وغيرهم، بالإضافة إلى كل من الفنانين السعوديين عبد المجيد الرهيدي وهيا فياض وعبد الله الكاتب وغيرهم، و الفيلم من تأليف أمين جمال و محمد محرز ومحمود حمدان، وإنتاج أيمن يوسف و إخراج أيمن العلي.


وأشارت إلى أنها ما زالت تفاضل حاليا بين عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية الجديدة، لافتة إلى أنها ستحسم خلال الأيام المقبلة أمر مشاركتها في تلك الأعمال بعد انتهائها من قراءة كافة النصوص الخاصة بها و دورها فيها، فضلا عن استمرارها في تقديم برنامجها التليفزيوني على إحدى الفضائيات التليفزيونية.

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