موظفو بوينج بأمريكا ينظمون احتجاجا ضد التطعيم الإجبارى لكورونا

نظم نحو 200 من موظفي شركة بوينج لصناعة الطائرات احتجاجا في مدينة إيفريت شمالي سياتل على شرط الشركة ضرورة حصول العمال الأمريكيين على تطعيم ضد كوفيد-19.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت بوينج يوم الثلاثاء إنها ستطلب تطعيم موظفيها الأمريكيين البالغ عددهم 125 ألف موظف بحلول الثامن من ديسمبر بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس جو بايدن.



ويواجه بايدن وفريقه صعوبة في التغلب على جائحة كورونا لأن قطاعا كبيرا من سكان الولايات المتحدة ما زال يرفض أخذ اللقاحات الآمنة والمتاحة على نطاق واسع.



قال أحد مهندسي إلكترونيات الطيران "إنه خياري وهو جسدي. إنه عقار تجريبي يُعطى في حالة الطوارئ الزائفة". ولم يرد متحدث باسم بوينج على الفور على طلب للتعليق.



وقال العديد من موظفي بوينج في الاحتجاج إنهم تقدموا بطلبات لإعفائهم من التطعيم. وقال أحد المهندسين إنه قد يسعى للتقاعد المبكر بدلا من الامتثال لهذ الأمر.

وقال موظف آخر يبلغ من العمر 20 عاما إنه سيبحث عن وظيفة جديدة بدلا من أخذ لقاح كوفيد-19

وأثار ادعاءات غير صحيحة بشأن اللقاح قائلا "اللقاح ليس آمنا ولم يتم تأكيده وغير فعال".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.