السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار الأمن القومى الأمريكى يلتقى وزير الخارجية الإماراتى

جيك ساليفان
جيك ساليفان

ذكر البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، أجرى الجمعة لقاء في واشنطن مع وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان.

 

وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أن المحادثات جرت "لتأكيد اتجاهات التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والإمارات".

 

وأفاد البيان بأن سالفان وآل نهيان "بحثا عددا من القضايا ذات اهتمام مشترك (بين البلدين)، بما في ذلك آليات تعزيز التكامل الإقليمي والحوار، وكذلك تطوير الأطر لعلاقات ثنائية أوثق".

 

والإمارات ضمن 4 دول عربية، إلى جانب البحرين والمغرب والسودان، توصلت في 2020 بوساطة أمريكية إلى اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

 

وعلى صعيد آخر، قررت الولايات المتحدة تخفيف القيود المفروضة على السفر إليها من المكسيك وكندا.

 

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن واشنطن قررت فتح الحدود أمام المسافرين من كندا والمكسيك، بعد أكثر من 19 شهرًا من القيود على السفر بسبب جائحة فيروس "كورونا".

 

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، ستسمح الولايات المتحدة للمسافرين الحاصلين على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" من عبور الحدود البرية.

 

وأشارت "سي إن إن" إلى أنه اعتبارًا من يناير المقبل سيكون الحصول على التطعيم ضروريًا لدخول الولايات المتحدة.

 

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل  وفرنسا وروسيا وتركيا  والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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