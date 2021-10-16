السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الصور الكاملة لحفل زفاف «أفشة» بحضور نجوم الفن والرياضة

حفل الزفاف
حفل الزفاف

شارك عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والمشاهير في الاحتفال بزفاف نجم النادي الأهلي محمد مجدي أفشة وذلك داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة.

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حفل الزفاف 


كان أبرز الحضور من نجوم الرياضة: عماد متعب، صلاح محسن، إسلام الشاطر، عمار حمدي، حسين الشحات، شادي محمد، والإعلامي إبراهيم فايق، ومحمد عباس،.. وبروح رياضية حضر من كبار مشجعي الزمالك صديق العريس المقرب رجل الأعمال رمضان حسني وزوجته الإعلامية ياسمين الخطيب.

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حفل الزفاف 


كما تواجد من نجوم الفن: أحمد التهامي، رامي وحيد، أبو الليف، رنا سماحة وزوجها سامر أبو طالب، وغيرهم من المشاهير وأصدقاء العروسين ممن شاركوهما وصلات الرقص التي اشعلها النجم حمادة هلال، وشاركه الغناء النجم إيهاب توفيق.

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حفل الزفاف 


وتم تجهيز حديقة الفندق خصيصاً للحدث، فزُينت بالورود والديكورات التي تحمل جميعها اللون الأحمر، لشعار النادي الاهلي وقام  بالتنظيم والتجهيزات عمر طارق وأفراد "X-wedding" إحدى شركات لـ "X-creativity"  المتخصصه في تنظيم الحفلات الكبرى.

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حفل الزفاف 


وتألقت العروس بالأبيض وسط الورود الحمراء بفستان بديع استغرق تنفيذه ٣ أشهر، بحسب تصريحات المقربين، كما شارك ميكب ارتست تسنيم ممدوح  ومصممة الطرحة إسراء ممدوح.

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حفل الزفاف 

حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
حفل الزفاف
مشاهير تنظيم طرح الرى خطيب هلال رامي القاهرة الجديدة رياضة فندق

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