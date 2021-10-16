السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 6 مقاه وكافيهات ومصادرة 22 شيشة فى حملة بكفرالزيات

غلق وتشميع مقاه
غلق وتشميع مقاه

أعلن مجلس مدينة كفر الزيات، برئاسة علاء بهنسي رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، مساء الجمعة، عن تمكنه من إغلاق وتشميع 6 مقاهٍ وكافيهات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 22 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

 

وأشار رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

 

وكان محافظ الغربية قد ناشد ودعا أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

 

وشدد محافظ الغربية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، فضلًا عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق بالميادين والشوارع الرئيسية، والمرور على المقاهي والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتشميع وغلق مراكز الدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وأكد المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تراقب تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، فى إطار المجهودات التي تبذلها الدولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وعلى صعيد مواز، أكد رئيس مجلس ومدينة المحلة الكبرى، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 26 محضرًا متنوعًا، منها 8 محاضر كمامة، و11 محضر إشغال طريق، و4 محاضر بيئة، و3 محاضر نظافة، خلال 24 ساعة.

 

وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 22 مسجدا، و36 مدرسة، و5 مواقف سيارات و2 جمعية زراعية و29 شارع، و3 مراكز شباب، و4 مقار وحدات محلية قروية، و11 ماكينة صراف آلي بالقرى، و47 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

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