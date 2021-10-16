البحرية الأمريكية تعلق رسميا على حادث المدمرة «Chafee» مع روسيا

نفت البحرية الأمريكية صحة الاتهامات الموجهة من قبل وزارة الدفاع الروسية إلى المدمرة "Chafee" بمحاولة انتهاك الحدود البحرية لروسيا.

وقالت قيادة أسطول المحيط الهادئ للقوات البحرية الأمريكية، في بيان أصدرته فجر السبت: "بيان وزارة الدفاع الروسية لا يتطابق مع الحقيقة، في الوقت الذي كانت فيه المدمرة Chafee التابعة للقوات البحرية للولايات المتحدة تنفذ عمليات روتينية في المياه الدولية ببحر اليابان يوم 15 أكتوبر 2021، اقتربت منها سفينة أودالوي الروسية المضادة للغواصات بمسافة 65 ياردة".

وشددت البحرية الأمريكية على أن "التعامل كان آمنًا ومهنيًا" بين السفينتين، وتابعت: "على الرغم من أن روسيا وجهت إنذارا للبحارة والطيارين في هذه المنطقة المائية، إلا أن هذا الإنذار لم يكن مشغلًا خلال لحظة التعامل".

وأشارت إلى أن كل تحركات المدمرة "Chafee" خلال الحادث "تطابقت مع القوانين والأحكام الدولية"، مضيفة: "الولايات المتحدة ستستمر في التحليق والإبحار والتحرك في أي مكان يسمح فيه القانون الدولي بالقيام بذلك".

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن المدمرة "Chafee" التابعة للبحرية الأمريكية والتي وصلت بحر اليابان قبل عدة أيام، اقتربت في الساعة الخامسة تقريبًا بعد ظهر الجمعة من المياه الإقليمية الروسية وحاولت خرق حدود البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "الأميرال تريبوتس" التابعة للبحرية الروسية، أبعدت المدمرة الأمريكية من الحدود بعد عدم استجابتها للإنذارات الموجهة لها.

وعلى صعيد آخر، أبرمت واشنطن وأثينا، اتفاقًا لتوسيع أطر التعاون الدفاعي الثنائي في الوقت الذي تواجه فيه اليونان توترات حادة مع جارتها تركيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، من شأن الاتفاق الأمريكي - اليوناني الجديد، والذي وقع عليه في واشنطن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، أن يتيح للقوات الأمريكية التدرب والعمل "بقدرة موسعة" في أربع قواعد إضافية باليونان.

وقال ديندياس، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" بعد مراسم التوقيع، إن "هذا ليس اتفاقًا ضد أي طرف آخر"، على الرغم من أنه أشار إلى أن الوثيقة الجديدة تضع وجودًا عسكريًا أمريكيًا على بعد كيلومترات من تركيا.

وتابع: "إنه اتفاق بين اليونان والولايات المتحدة الأمريكية، والغرض من الاتفاق هو استقرار وازدهار بلدينا".

وتركز اليونان جزءًا كبيرًا من استراتيجيتها الدفاعية على التعاون العسكري الوثيق مع فرنسا والولايات المتحدة، في حين لا تزال عالقة في نزاع متقلب مع تركيا حول حدود المجالين البحري والجوي.