«نصيبى وقسمتك» كلاكيت الجزء الرابع.. اعرف التفاصيل

بعد ثلاثية "نصيبي وقسمتك" يعود التعاون مجددا بين المنتج أحمد عبدالعاطي والمؤلف عمرو محمود ياسين لاستكمال سلسلة العمل الفني الجديد "نصيبي وقسمتك" الجزء الرابع.

ونشر السيناريست عمرو محمود ياسين، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا قال فيه: "قبل أعوام بدأنا رحلة جميلة أنا والمنتج المحترم أحمد عبد العاطي (شركة آرت ميكرز) وقدمنا أولى مواسم مسلسل نصيبي وقسمتك للمرة الأولى".

وأضاف "ياسين": "ثم عدنا وكررنا التجربة مرة ثم مرة وتكرر النجاح بحمد لله في كل مرة .. ودائما كنا نتلقى آراء شديدة الإيجابية عن المسلسل بكل أجزائه ومطالبات دائمة بتقديم موسم جديد.. وهو الأمر الذي شجعنا لتكرار التجربة مجددا".

و اختتم: "قريبا نصيبي وقسمتك ٤... و نتمنى من الله التوفيق".

وعلق المنتج أحمد عبدالعاطي على المنشور قائلا: "نتمنى من الله التوفيق.. دعواتكم".

جدير بالذكر أنه تعتبر نوعية قصص الدراما المصرية المنفصلة المتصلة من أكثر النوعيات التي انتشرت بكثرة خلال الفترة الأخيرة، حيث كان بداية انطلاقها هو مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الأول عام ٢٠١٦ الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين، حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الأول من 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث، واستمر نجاح مسلسل "نصيبي وقسمتك" لثلاثة مواسم كل موسم مجموعة من الحكايات، ثم جاء بعد نجاحه على شاشه الدراما العديد من الأعمال الدرامية المنفصلة المتصلة.

وتتمتع هذه النوعيه من المسلسلات بميزة أخرى، وهي إتاحة مشاركة عدد كبير من الفنانين والمخرجين في عمل واحد، حيث شارك في الجزءالأول من مسلسل "نصيبي وقسمتك" عددا كبير من النجوم هاني سلامة، مي سليم، إيهاب فهمي، نيكول سابا.

وكذلك ضم الجزء الثاني عددًا كبيرًا من النجوم، أبرزهم: بسمة، ودرة، وهنا شيحة، وشيري عادل، وحنان مطاوع، وريم مصطفى، ونجلاء بدر، وهيدي كرم، وكريم قاسم، وأحمد فلوكس، وأحمد صلاح حسني، ومحمد كيلاني، وأحمد مجدي، وعمر السعيد، وإيهاب فهمي.

وشارك فى بطولة حكايات الجزء الثالث كلاً من، هبة مجدي، هاني عادل، عبير صبري، هنا شيحة، وملك قورة، شريف سلامة، إيمان العاصى، كريم قاسم، طارق صبرى، ميرنا نور الدين، نسرين أمين، سارة نخلة، هاجر أحمد، دنيا عبد العزيز، محمد الشرنوبي، هدى المفتى، نرمين الفقى، هبة عبد الغني، ميدو عادل ورانيا منصور وعدد آخر من الفنانين.



المسلسل تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج شركة ارت ميكرز للمنتج أحمد عبدالعاطي.