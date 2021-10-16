رئيس إفريقيا الوسطى يعلن وقف إطلاق النار مع الجماعات المتمردة

أعلن رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا، وقف إطلاق النار من جانب واحد، مع الجماعات المتمردة في البلاد.

وقال تواديرا- وفق قناة (فرانس 24) الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية- "إن وقف إطلاق النار الفوري من جانب واحد هو دليل على عزمي الراسخ لإعطاء الأولوية لمسار الحوار، بعد 8 سنوات من الحرب".

وذكرت القناة الإخبارية، أن رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى أعلن انتهاء العمليات العسكرية وجميع الأعمال المسلحة عند منتصف ليل الجمعة.

يُشار إلى أن حدة الصراع في جمهورية إفريقيا الوسطى قد تراجعت خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" –الذراع الصحي للاتحاد الأفريقي- تسجيل إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 8 ملايين و425 ألف إصابة و217 ألف وفاة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 7 ملايين و780 ألف شخص منذ بدء الجائحة.

وأظهرت أحدث احصائيات صادرة عن "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" تسجيل نسبة التطعيم 4.7 في المائة من سكان القارة بلقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعة واحدة 6.7 في المائة من سكان القارة.

وأوضحت أن بعض البلدان احرزت تقدمًا فيما يتعلق بتطعيم السكان، حيث حصن المغرب 53٪ من سكانه، وجنوب إفريقيا 16٪ ، والجزائر 9٪ ، وتونس 26٪ من سكانها مُلقحين بالكامل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.