السبت 16 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

فوز 3 شعراء مصريين فى الدورة الأولى لجائزة «تلك الأشعار»

تلك الأشعار
تلك الأشعار

فاز 3 شعراء مصريين بجائزة «تلك الأشعار»، حيث أعلنت إدارة مسابقة «تلك الأشعار» ٢٠٢١ في دورتها الأولى، والتي أطلقها موقع تلك الكتب الصيني، بالتعاون دار فضاءات للنشر والتوزيع، عن أسماء الفائزين للفئتين، الفئة الأولى دون سن الــ٣٥، والفئة الثانية ما فوق سن الــ٣٥.

وقد شارك في المسابقة شعراء من 16 دولة، وبلغ العدد الكلي للأعمال المتسابقة أكثر من ٧٥٣ عملًا، وتشكلت لجنة التحكيم من كل من: الدكتورة لطيفة المسكيني المغربية والحاصلة على عدة جوائز، وأصدرت عدة مجاميع شعرية ودراسات نقدية، والشاعرة قمر صبري الجاسم، من سوريا، وهي شاعرة وكاتبة وإعلامية، قد أصدرت ثمانية كتب في الشعر الفصيح، ومخطوط ديوان شعر محكي، ومخطوط رواية أدبية.

أسماء الفائزين في المسابقة

كما ضمت لجنة التحكيم الدكتور بسَّام موسى قَطُّوس، أستاذ النقد الحديث في جامعة اليرموك، قد صدر لها عدة كتب نقدية في مجال الشعر والرواية، والشاعر عبود الجابري، شاعر ومترجم من العراق، صدر له عدة مجاميع شعرية، وترجمت أشعاره إلى عديد اللغات كالأسبانية والفارسية والتركية، والدكتور محمد سليم، فلسطيني صدرت له عدة مجاميع شعرية، والعديد من الدراسات المنشورة.


وضمت قائمة الفائزين في فئتي المسابقة، ثلاثة شعراء مصريين وهم: الشاعر أحمد مصطفي إبراهيم، عن ديوانه المعنون بــ"مدينة الأرض". عن الفئة الأولى دون سن الخامسة والثلاثين، والشاعر عمرو محمد عبيد فودة، عن ديوانه المعنون بـ"أما قبل" عن الفئة الثانية ما فوق سن الخامسة والثلاثين، والشاعر عبد المنعم محمد عبد المنعم العقبي، عن ديوانه "مرايا الصمت"، عن الفئة الثانية ما فوق سن الخامسة والثلاثين.

وقد اختارت لجنة التحكيم الأسماء التالية في القائمة القصيرة الفائزة لمسابقة تلك الأشعار، الدورة الأولى 2021، حيث فاز في الفئة الأولى تحت سن 35 عامًا، كل من: الشاعر اليمني سامي خليل علي عبد الوارث، عن ديوانه "متى توسع صدر الأرض"، والشاعر العراقي حسين نعمة حسين، عن ديوانه "حبٌ تحتَ سماءٍ واحدة"، والشاعر الجزائري حسين ممادي، عن ديوانه " استرجاع البوصلة..المدينة المقدسة"، والشاعر السوري أحمد كركوتلي، عن ديوانه "أصل الذهب"، والشاعر اليمني خالد العربي، عن ديوانه "يا طينتي الأشهى"، والشاعر الجزائري حمزة العلوي، عن ديوانه "آَخِرُ كَلاَمٍ لِبُهْلُولِ الْحَي".

أما الأسماء الفائزة في الفئة الثانية ما فوق 35 عامًا، فقد أتت كالتالي: الشاعر الفلسطيني حسن ماجد محمود قطوسة، عن ديوانه "على باب لد"،  والشاعر الجزائري عبد الحاكم بالحيا عن ديوانه "وَردة البـلَد"، والشاعرة الأردنية نضال برقان، عن ديوانها "تحت سماء واحدة"، والشاعر اليمني محمد ناصر السعيدي عن ديوانه "مدينة المطر"، والشاعر اليمني وضاح علي علي حاسر عن ديوانه "فاكهة الحضارة".

245812707_410586050640000_8138121908349909447_n
أسماء الفائزين في المسابقة

يشار إلى أن فكرة «مسابقة تلك الأشعار» تأتي لتعمق وتواصل حرص موقع تلك الكتب الصيني ودار فضاءات للنشر بضرورة تأكيد الدور الفاعل والحيوي الساعي إلى تعميق التبادل الثقافي بين الصين والدول العربية، من خلال خلق جسور حقيقية بين الكتاب الصينيين والعرب، ومتابعة لجهودها المبذولة في مسابقة تلك القصص للقصة القصيرة العربية بفرعيها العربي والصيني.

ثلاث شعراء مصريين أحمد مصطفي إبراهيم ديوان أما قبل ديوان مرايا الصمت ديوان مدينة الأرض مسابقة تلك الأشعار

مواد متعلقة

«البناء السردي فى روايات سعد مكاوى» لسماح الوكيل جديد سلسلة الكتاب الأول

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف هوية مطلق شائعة «الميكروباص الشبح»

العثور على طفل رضيع داخل محطة مترو الشهداء

إصابة أكثر من 40 فلسطينيًا فى مواجهات مع القوات الإسرائيلية بالضفة المحتلة

تنبيه مهم من «الداخلية» لقائدى الدراجات النارية والسيارات

مواعيد القطارات اليوم السبت 16-10-2021 المكيفة والمميزة

رئيس حى أول طنطا يكشف حقيقة العثور على بقايا عظام وجماجم بمقلب قمامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

عفاف السيد

ظاهرة «جروبات الماميز»

سمر عادل

الصدمات الكبرى.. كيف وصلنا إلى الأزمة؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال يمكن تحقيقه «1-2»

محمد نجم

موجة تضخم عالمية.. ماذا يحدث ببساطة؟

د.محمد شادي

كيف يتأثر الاقتصاد المصرى بأزمة الطاقة العالمية؟

د. داليا مجدي عبدالغني

حفنة من الانتصارات

حسين دعسة

نذر الحرب الأهلية في لبنان.. الوقود متوفر للأسف

صور

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

فض الاشتباك.. كيف يصل قطاع غزة إلى تهدئة طويلة؟

سارة شريف تكتب: سر «رون أراد»

عبر مصر.. طلب إسرائيلى إلى حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى