فوز 3 شعراء مصريين فى الدورة الأولى لجائزة «تلك الأشعار»

فاز 3 شعراء مصريين بجائزة «تلك الأشعار»، حيث أعلنت إدارة مسابقة «تلك الأشعار» ٢٠٢١ في دورتها الأولى، والتي أطلقها موقع تلك الكتب الصيني، بالتعاون دار فضاءات للنشر والتوزيع، عن أسماء الفائزين للفئتين، الفئة الأولى دون سن الــ٣٥، والفئة الثانية ما فوق سن الــ٣٥.

وقد شارك في المسابقة شعراء من 16 دولة، وبلغ العدد الكلي للأعمال المتسابقة أكثر من ٧٥٣ عملًا، وتشكلت لجنة التحكيم من كل من: الدكتورة لطيفة المسكيني المغربية والحاصلة على عدة جوائز، وأصدرت عدة مجاميع شعرية ودراسات نقدية، والشاعرة قمر صبري الجاسم، من سوريا، وهي شاعرة وكاتبة وإعلامية، قد أصدرت ثمانية كتب في الشعر الفصيح، ومخطوط ديوان شعر محكي، ومخطوط رواية أدبية.

أسماء الفائزين في المسابقة

كما ضمت لجنة التحكيم الدكتور بسَّام موسى قَطُّوس، أستاذ النقد الحديث في جامعة اليرموك، قد صدر لها عدة كتب نقدية في مجال الشعر والرواية، والشاعر عبود الجابري، شاعر ومترجم من العراق، صدر له عدة مجاميع شعرية، وترجمت أشعاره إلى عديد اللغات كالأسبانية والفارسية والتركية، والدكتور محمد سليم، فلسطيني صدرت له عدة مجاميع شعرية، والعديد من الدراسات المنشورة.



وضمت قائمة الفائزين في فئتي المسابقة، ثلاثة شعراء مصريين وهم: الشاعر أحمد مصطفي إبراهيم، عن ديوانه المعنون بــ"مدينة الأرض". عن الفئة الأولى دون سن الخامسة والثلاثين، والشاعر عمرو محمد عبيد فودة، عن ديوانه المعنون بـ"أما قبل" عن الفئة الثانية ما فوق سن الخامسة والثلاثين، والشاعر عبد المنعم محمد عبد المنعم العقبي، عن ديوانه "مرايا الصمت"، عن الفئة الثانية ما فوق سن الخامسة والثلاثين.

وقد اختارت لجنة التحكيم الأسماء التالية في القائمة القصيرة الفائزة لمسابقة تلك الأشعار، الدورة الأولى 2021، حيث فاز في الفئة الأولى تحت سن 35 عامًا، كل من: الشاعر اليمني سامي خليل علي عبد الوارث، عن ديوانه "متى توسع صدر الأرض"، والشاعر العراقي حسين نعمة حسين، عن ديوانه "حبٌ تحتَ سماءٍ واحدة"، والشاعر الجزائري حسين ممادي، عن ديوانه " استرجاع البوصلة..المدينة المقدسة"، والشاعر السوري أحمد كركوتلي، عن ديوانه "أصل الذهب"، والشاعر اليمني خالد العربي، عن ديوانه "يا طينتي الأشهى"، والشاعر الجزائري حمزة العلوي، عن ديوانه "آَخِرُ كَلاَمٍ لِبُهْلُولِ الْحَي".

أما الأسماء الفائزة في الفئة الثانية ما فوق 35 عامًا، فقد أتت كالتالي: الشاعر الفلسطيني حسن ماجد محمود قطوسة، عن ديوانه "على باب لد"، والشاعر الجزائري عبد الحاكم بالحيا عن ديوانه "وَردة البـلَد"، والشاعرة الأردنية نضال برقان، عن ديوانها "تحت سماء واحدة"، والشاعر اليمني محمد ناصر السعيدي عن ديوانه "مدينة المطر"، والشاعر اليمني وضاح علي علي حاسر عن ديوانه "فاكهة الحضارة".

أسماء الفائزين في المسابقة

يشار إلى أن فكرة «مسابقة تلك الأشعار» تأتي لتعمق وتواصل حرص موقع تلك الكتب الصيني ودار فضاءات للنشر بضرورة تأكيد الدور الفاعل والحيوي الساعي إلى تعميق التبادل الثقافي بين الصين والدول العربية، من خلال خلق جسور حقيقية بين الكتاب الصينيين والعرب، ومتابعة لجهودها المبذولة في مسابقة تلك القصص للقصة القصيرة العربية بفرعيها العربي والصيني.