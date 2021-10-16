السبت 16 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الشاعر أحمد فضل شبلول: الراحل فوزى فهمى إنسان نبيل ومثقف من طراز رفيع

الدكتور فوزي فهمي
الدكتور فوزي فهمي

قال الكاتب الشاعر أحمد فضل شبلول تعليقا على رحيل المثقف دكتور فوزي فهمي صباح أمس الجمعة، إن الراحل كان هو الحل دائما لكل الأزمات التي كانت تحدث في أي موقع ثقافي.

 

وذكر أن فوزي حينما كان يُنتدب إلى أحد المواقع التي بها أزمات فيقوم بدراسة المشاكل التي أدت إلى هذه الأزمات، ويطرح الحلول العملية للخروج من أزمات هذا الموقع أو ذاك.

 

وتوقع فضل أن يُختار الراحل في يوم من الأيام وزيرًا للثقافة طالما أن لديه الرؤية والحلول الثقافية الدائمة، لكن هذا لم يحدث، وظل هو راضيًا بمنصب المستشار، وظل راضيا بالعمل في الظل، ولكنه دائما كان لديه القدرة على التأثير في أي مكان يوضع فيه، فهو من أهل الثقة والخبرة أيضًا. ناهيك عن كونه أحد المثقفين المصريين الكبار والإداريين العظام.

 

وتابع شبلول في تصريحات خاصة لــ"الدستور": أنه اتصلُ بفضل مرة واحدة هاتفيا، ولم يكن يعرف رقم المتصل، فقلتُ له، أنا فلان، فرحب بي ترحيبا حارا، فوجئتُ به، وأخذ يسرد لي ما كان يتابعه عني، ويعرفني من خلاله، فقلت له: تصور يا أستاذنا أننا لم نلتق من قبل. قال: فعلا ولكني أتابعك، فسعدتُ جدا. 

 

وذكر أن سبب اتصاله به هو تقدمه بنسخة من روايته "اللون العاشق" لإصدارها في مشروع "مكتبة الأسرة" بالهيئة المصرية العامة للكتاب، بعد أن اتفق مع ناشرها الأردني على صدور طبعة منها في مصر، ولكن أخبره الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة، أن هذا المشروع يشرف عليه الدكتور فوزي فهمي. وأخذ رقم هاتفه واتصل به.

 

وسرد تفاصيل المكالمة قائلًا بعد هذه المقدمة التليفونية معه، أخبرته أن لديَّ رواية عن الفنان التشكيلي الرائد محمود سعيد، أريد طباعتها في "مكتبة الأسرة"، فأخبرني بكل صدق ومودة، أن المشروع الآن لا يطبع الروايات كما كان في السابق، وأن كتبه أغلبها تدخل ضمن الأعمال الفكرية، وليست الإبداعية.

 

وأضاف أنه أخبره أنه لو حدث تعديل في خطة المشروع، واتفقوا على نشر الأعمال الإبداعية، فسيبادر هو بالاتصال به لأخذ الرواية. 

 

وتابع "عرفت أن الراحل كم هو إنسان نبيل ومثقف من طراز رفيع، خسرته الثقافة المصرية والعربية، وللأسف فإن مَن يرحلون الآن لا يأتي مثلهم أبدا رحمه الله تعالى، وغفر له وأسكنه فسيح جناته.

الشاعر أحمد فضل شبلول الدكتور فوزي فهمي رواية اللون العاشق هيثم الحاج علي الاعمال الفكرية الأعمال الإبداعية

مواد متعلقة

عادل ضرغام: فوزي فهمي وجه من الوجوه الناصعة للإدارة الثقافية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف هوية مطلق شائعة «الميكروباص الشبح»

العثور على طفل رضيع داخل محطة مترو الشهداء

البحرية الأمريكية تعلق رسميا على حادث المدمرة «Chafee» مع روسيا

تنبيه مهم من «الداخلية» لقائدى الدراجات النارية والسيارات

وائل كفورى يتعرض لحادث مروع بسيارته فى بيروت

رئيس حى أول طنطا يكشف حقيقة العثور على بقايا عظام وجماجم بمقلب قمامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

عفاف السيد

ظاهرة «جروبات الماميز»

سمر عادل

الصدمات الكبرى.. كيف وصلنا إلى الأزمة؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال يمكن تحقيقه «1-2»

محمد نجم

موجة تضخم عالمية.. ماذا يحدث ببساطة؟

د.محمد شادي

كيف يتأثر الاقتصاد المصرى بأزمة الطاقة العالمية؟

د. داليا مجدي عبدالغني

حفنة من الانتصارات

حسين دعسة

نذر الحرب الأهلية في لبنان.. الوقود متوفر للأسف

صور

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

فض الاشتباك.. كيف يصل قطاع غزة إلى تهدئة طويلة؟

سارة شريف تكتب: سر «رون أراد»

عبر مصر.. طلب إسرائيلى إلى حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى