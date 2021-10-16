الأمن العراقى يعتقل إرهابيين ومروجى مخدرات جنوبى بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي القبض على إرهابيين إثنين جنوبي بغداد

وقالت الخلية - في بيان - إن "قيادة عمليات بغداد نفذت عملية امنية في منطقة أقضية اللطيفية بحي الكرار اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين ، وهما من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤إرهاب".



وبينت، أنه "جرى تسليم جميع الملقى القبض عليهم الى جهات الطلب والاختصاص".

وعلى صعيد آخر ، أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، بتسجيل 32 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 22713 حالة وفاة.



وقالت الوزارة في تقرير، اليوم، إنه تم تسجيل 2162 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و32 ألفا و660 إصابة.



وأشار التقرير إلى شفاء 3199 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و961 ألفا و666.



ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 26117 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.



وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى خمسة ملايين و210 ألفا و145 شخصا.



جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند و المملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.