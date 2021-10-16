شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقق فى وفاة النائب السير ديفيد أميس

قالت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تقوم بالتحقيق في وفاة النائب المحافظ السير ديفيد أميس بعد طعنه في دائرته الانتخابية.



وأوضحت القناة أنه تم العثور على السير ديفيد مصاباً بجروح وتوفي لاحقاً في مكان الحادث.



وأكدت القناة أنه تم القبض على شخص يبلغ من العمر 25 عامُا على الفور في مكان الجريمة للاشتباه به، مشيرة إلى أنه لا يزال قيد الاحتجاز.



يُشار إلى أن عملية الطعن وقعت في هجوم خلال تجمع مع الناخبين في دائرة أميس في ساوثيند ويست جنوب شرقي إنجلترا.

وعلى صعيد آخر، ارتفع إجمالي عدد الجرعات المعززة المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، التي مُنِحَت للأشخاص في إنجلترا إلى 3.1 مليون جرعة، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إن حصيلة الجرعات المعززة التي تم منحها حتى الآن جرت خلال أربعة أسابيع، مع وجود شخصين بين كل 5 أشخاص تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، مؤهلين لتلقي الجرعة.

وتظهر الأرقام أن أكثر من ثلث العاملين في مجال الصحة والرعاية المؤهلين لتلقي اللقاح، قد حصلوا أيضًا على جرعتهم الثالثة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قِبَل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.