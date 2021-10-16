الفريق الطبى بأسوان الجامعى يستخرج هاتف محمول من معدة مريض (صور)

قال الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس ادارة مستشفيات جامعة أسوان، إن مستشفى أسوان الجامعي استقبلت مريض يتألم بشدة وتم إجراء أشعة وفحوصات طبية كشفت عن وجود التهابات شديدة في البطن والأمعاء، فقرر الأطباء فتح غرفة العمليات فورًا لإنقاذ حياة المريض.

الفريق الطبى

وأضاف "زكي"، في تصريحات له، أنه على الفور قام طاقم الجراحة بمستشفى أسوان الجامعي والمكون من الدكتور أيمن مندور مدرس الجراحة العامة، والدكتور محمود حساني، والدكتور علاء ياسين، والدكتور محمد صلاح، وعاونهم أكرم جعفرى، تمريض العمليات، بإجراء العملية، وتمكنوا من استخراج جسم غريب من معدته، تبين أنه هاتف محمول.

الفريق الطبى

وأوضح أن الطاقم الطبي الذي أجرى العملية قاموا باستخراج الهاتف من معدة المريض وذلك تعد الواقعة الأولى من نوعها.

استخراج هاتف محمول من معدة مريض

من جانبه أكد المريض أنه ابتلع الهاتف منذ 6 شهور، وخلال المدة السابقة كان متواجدًا داخل معدته ما أدى إلى حجب الطعام، إلا أن الأطباء أنقذوه، موجهًا شكره لفريق الجراحة الطبي وإدارة المستشفى الجامعي.