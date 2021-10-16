قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل شابين فى القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين في القدس المحتلة، وقال شهود عيان، إن جنود الاحتلال اعتدوا على المواطنين في منطقة باب العامود وفرقوهم بوحشية، واعتقلوا شابًا قرب شارع صلاح الدين.

واعتقل جنود الاحتلال شابًا آخر من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، كما شهدت بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة مواجهات خلال تصدي المواطنين لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وعلى صعيد آخر، حمّل رئيس سلطة جودة البيئة في فلسطين، جميل مطور، الاحتلال الاسرائيلي المسئولية عن تدهور البيئة ونضوب المصادر الطبيعية وتهريب النفايات ومنع الاستثمار والحيلولة دون إنشاء المشروعات البيئية في الأراضي الفلسطينية المصنفة (ج)، حسب اتفاقية أوسلو.

وقال "مطور"، في كلمته أمام الدورة الـ32 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة في مقر الجامعة العربية برئاسة مصر: "ما زلنا عند موقفنا من البيان الوزاري للاجتماع الثاني لوزراء البيئة وتغير المناخ الذي عُقِد في القاهرة مؤخرًا، القاضي بإدراج الاحتلال الإسرائيلي كإحدى أهم القضايا التي تقف عائقًا أمام التنمية في فلسطين وتؤدي إلى تدهور البيئة بشكل عام وبيئة البحر المتوسط بشكل خاص".

ودعا إلى ضرورة اتخاذ موقف واضح من عدم تمكن فلسطين من الاستفادة من التمويل الدولي المقدم من خلال صندوق البيئة العالمية‏، حيث إن بلاده لا تستطيع الاستفادة من ذلك التمويل مهما كبر أو صغر، خاصة أن تمويل اتفاقيات "ريو" الثلاثة واتفاقية "بازل" والأنشطة المنبثقة عنها تمر من خلالها، مطالبًا بدعم عربي لهذا المطلب من أجل تمكين دولة فلسطين من تلك الاستفادة أسوةً ببقية الدول.

كما دعا إلى دمج الشباب ولاسيما فرِق الكشافة في العمل البيئي، مشيرًا إلى أن فلسطين بدأت بهذا الأمر، ونظمت العديد من الأنشطة التي تهدف إلى دمج البُعد البيئي في أنشطة الكشافة لاسيما في الأعمال التطوعية والتوعية، وأطلقت شعار "الكشاف صديق للبيئة" من خلال مؤتمر مشترك مع منظمة الكشافة العربية.