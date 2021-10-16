السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محمود محيى الدين يزور لبنان الأسبوع المقبل لبحث جهود خطة التعافى الإقتصادى

الدكتور محمود محيى
الدكتور محمود محيى الدين

يبدأ الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي - والممثل ‏لمجموعة الدول العربية، بما فيها لبنان لدى المجلس التنفيذي للصندوق - زيارة للعاصمة اللبنانية بيروت الأسبوع المقبل، ضمن جهود التعاون بين لبنان والصندوق بشأن خطة الدولة للتعافي الاقتصادي.

 

وتهدف الزيارة إلى بحث أولويات كبار المسؤولين اللبنانيين في المجالات الاجتماعية والانسانية والاقتصادية والمالية ضمن خطة التعافي.

 

ومن المقرر أن يلتقي محيي الدين، خلال الزيارة، مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس الحكومة رئيس لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي.

 

كما يلتقي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وزير المالية الدكتور يوسف الخليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ووزير الطاقة وليد فياض، كما سيلتقي في مستهل اجتماعاته مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

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