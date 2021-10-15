أمين «البحوث الإسلامية» يهنئ «الضويني» لتجديد الثقة له وكيلًا للأزهر

هنأ الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، لتجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثقة فيه وتجديد تعيينه وكيلًا للأزهر لمدة عام قادم اعتبارًا من اليوم.

وأثنى الأمين العام على ما يقوم به وكيل الأزهر من جهود في سبيل تحقيق رسالة الأزهر ودوره على المستويين المحلي والدولي، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وكان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتجديد الثقة في توليه مهام وكيل الأزهر، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة الأزهر الشريف ونشر رسالته الوسطية.