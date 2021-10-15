السبت 16 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

نيفين جامع: تكليفات رئاسية بتسويق منتجات الحرف اليدوية بالمواقع العالمية

نيفين جامع
نيفين جامع

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر تكليفات لتسويق منتجات الحرف اليدوية والتراثية في المواقع العالمية، كما أصدر توجيهات بتيسير إجراءات التمويل للحرفيين.
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه «الجدعان» على فضائية «القاهرة والناس 2» إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة دعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية على المواقع الإلكترونية العالمية مثل موقع آمازون، بجانب إشراكهم فى المعارض الدولية، وتوفير الخامات بأسعار ميسرة مع دعم وتبسيط إجراءات حصول الحرفيين على التمويل من البنوك، لمساندتهم فى تصنيع منتجاتهم المميزة من الحرف اليدوية والتراثية.

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