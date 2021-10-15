سقوط مسجل بحوزته سلاح ناري ومخدرات في الطالبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الجمعة، من ضبط عاطل “له معلومات جنائية مسجلة” لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته سلاح ناري بندقية آلية وكمية من مخدر الهيروين بلغت 3 اسطوانات حال تواجده بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

كانت قد وردت معلومات سرية إلى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية مفادها قيام عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" أصل إقامته محافظة الفيوم، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من منطقة ترسا بدائرة القسم وكرا لمزاولة أعماله الإجرامية.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهدافه بمأمورية أمنية أعدت له برئاسة الرائد محمد أشرف والنقباء مهند صفوت وأحمد جمعة معاوني مباحث قسم شرطة الطالبية، وأمكن ضبطه وبحوزته "عدد 1 بندقية آلية عيار 7.62 × 39، عدد 3 خزنة، عدد من الطلقات من ذات العيار، 3 أسطوانة لمخدر الهيروين، هاتف محمول، مبلغ مالي"، وتم اقتياده الي ديوان القسم.

وبمواجهته أمام العميد عمرو حجازي مفتش مباحث فرقة الطالبية والعمرانية والعقيد محمد الجوهري وكيل الفرقة، بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والطلقات لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي حصيلة نشاطه

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.