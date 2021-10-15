السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جرعة مخدرات زائدة.. العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بكرداسة

جثة ربة منزل
جثة ربة منزل

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، في واقعة العثور على جثة ربة منزل في العقد الرابع من عمرها متوفاة داخل منزلها بدائرة المركز، أنه لا شبهة جنائية في الواقعة وأن الوفاة نتيجة جرعة زائدة من مخدر الهيروين.

البداية بتلقي الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "أمنية م" في العقد الرابع من عمرها، وبالفحص تبين العثور على سرنجات ومسحوق أبيض وبعمل التحريات تبين أن المتوفاة تقيم بمفردها وأن الوفاة نتيجة جرعة زائدة من مخدر الهيروين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

التحريات الأولية جرعة مخدرات زائدة الهيروين

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

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