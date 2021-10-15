الجمعة 15 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة الحكومة التونسية تدعو للعمل من أجل إعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة

رئيسة الحكومة التونسية
رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان

اجتمعت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، اليوم الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة، مع أعضاء الحكومة.

وأكدت "بودن"، بحسب بيان، ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل كسب كل الرهانات، مثلما أكد ذلك رئيس الجمهورية قيس سعيد، عندما شدّد على ضرورة تماسك العمل الحكومي وتكامله، خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية وهذا الظرف الاقتصادي الصعب.

ودعت رئيسة الحكومة، الجميع إلى العمل بكل جد وتفاني من أجل إعادة الثقة للمواطن التونسي في كل مؤسسات الدولة، معتبرة أنه يجب على كل الوزيرات والوزراء ضبط أولويات عمل وزاراتهم.

كما استمعت رئيسة الحكومة إلى مقترحات الحاضرين، مؤكدة على ضرورة تدعيم العمل الحكومي من أجل الاستجابة لانتظارات المواطن التونسي.

الحكومة التونسية قيس سعيد تونس

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف هوية مطلق شائعة «الميكروباص الشبح»

وائل كفورى يتعرض لحادث مروع بسيارته فى بيروت

تنبيه مهم من «الداخلية» لقائدى الدراجات النارية والسيارات

الخطر الكامن.. أسرار الأزمة الاقتصادية العالمية

رئيس حى أول طنطا يكشف حقيقة العثور على بقايا عظام وجماجم بمقلب قمامة

«الحر راجع».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

عفاف السيد

ظاهرة «جروبات الماميز»

سمر عادل

الصدمات الكبرى.. كيف وصلنا إلى الأزمة؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال يمكن تحقيقه «1-2»

محمد نجم

موجة تضخم عالمية.. ماذا يحدث ببساطة؟

د.محمد شادي

كيف يتأثر الاقتصاد المصرى بأزمة الطاقة العالمية؟

د. داليا مجدي عبدالغني

حفنة من الانتصارات

حسين دعسة

نذر الحرب الأهلية في لبنان.. الوقود متوفر للأسف

صور

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

نجوم الفن فى مهرجان الجونة

محطة تل أبيب

المزيد

فض الاشتباك.. كيف يصل قطاع غزة إلى تهدئة طويلة؟

سارة شريف تكتب: سر «رون أراد»

عبر مصر.. طلب إسرائيلى إلى حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى