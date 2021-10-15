رئيسة الحكومة التونسية تدعو للعمل من أجل إعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة

اجتمعت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، اليوم الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة، مع أعضاء الحكومة.

وأكدت "بودن"، بحسب بيان، ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل كسب كل الرهانات، مثلما أكد ذلك رئيس الجمهورية قيس سعيد، عندما شدّد على ضرورة تماسك العمل الحكومي وتكامله، خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية وهذا الظرف الاقتصادي الصعب.

ودعت رئيسة الحكومة، الجميع إلى العمل بكل جد وتفاني من أجل إعادة الثقة للمواطن التونسي في كل مؤسسات الدولة، معتبرة أنه يجب على كل الوزيرات والوزراء ضبط أولويات عمل وزاراتهم.

كما استمعت رئيسة الحكومة إلى مقترحات الحاضرين، مؤكدة على ضرورة تدعيم العمل الحكومي من أجل الاستجابة لانتظارات المواطن التونسي.