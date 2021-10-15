أداء صلوات تجنيز المتنيح الأنبا كاراس بدير الملاك بنقادة

قال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه في الثامنة ونصف من مساء اليوم الجمعة، في دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس بنقادة، بدأت صلوات تجنيز مثلث الرحمات الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى.

كان الجثمان قد نُقِل من القاهرة إلى الأقصر بالطائرة لتحمله سيارة إلى الدير، وجرى استقباله بالدموع من قبل شعب قوص ونقادة حيث خدم بينهم، وكيلًا لمطرانية نقادة وقوص لمدة تزيد عن ٢١ سنة قبل نواله الدرجة الأسقفية وانتقاله لرعاية إيبارشية المحلة الكبرى.

واصطف شعب قوص ونقادة على جانبي الطريق المؤدي للدير، وامتلأت ساحات الدير بهم ليشاركوا في وداع الأب الذي خدم طويلًا بينهم.

ومن المقرر دفن الجثمان في المدفن الخاص بالآباء في الدير ذاته، عقب انتهاء صلوات التجنيز.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد سبق وصلى صلوات تجنيز للأب الأسقف الجليل المتنيح، بعد ظهر اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وشاركه ٣٩ من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة.

