الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تأملات في الرواية العربية.. كتاب جديد لأبو السعود الخياري عن دار غراب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

عن دار غراب للنشر والتوزيع يصدر قريبا كتاب " كرسي في البلكونة.. تأملات في الرواية العربية" للناقد الدكتور محمد ابو السعود الخياري وذلك في قراءة له 180 صفحة من القطع المتوسط في نحو 20 عنوانا.

وتتوزع مباحث الكتاب بين الدراسات النقدية ورصد الظواهر الفنية ؛ مثل دراسته حول الرواية والثورة بعنوان "الرواية والثورة ... علاقة تعجب لها التاريخ " وكذلك علاقة التأثير والتأثر بين الرواية العربية والعمارة بعنوان "الروايات العربية متاحف سردية" وكذلك ظاهرة الأطباء وكتابة الرواية في دراسة مطولة بعنوان "المعطف الأبيض من سحر الرواية إلى مواجهة الوباء". 

 كما حرص الكتاب على متابعة أنماط مختلفة من الروايات العربية مثل استعراض بعض الروايات الفائزة بجائزة البوكر مثل "واحة الغروب " و "ساق البامبو" و "فرانكشتاين في بغداد". 

 وحول ظاهرة انتشار الرواية التاريخية ؛ والفجوة الحاصلة بين كتابة التاريخ على حساب الفن وكتابة التاريخ بواسطة الفن . 

ولم يفت الكتاب التوقف عن بعض النماذج للروائيين المصريين والعرب لبث مزيد من الضوء على تجاربهم الروائية وما فيها من أصالة أو حاجة إلى النقد والجهد مثل : نجيب محفوظ وبهاء طاهر وإبراهيم عبد المجيد ويوسف زيدان وسهير المصادفة وإبراهيم عيسى ومحمد بركة ومن الشباب أحمد سمير سعد وسراج منير ومن الكتاب العرب محمد الأشعري وسعود السنعوسي وأحمد سعداوي وغيرهم . 

بيد أن الكاتب وكما حمل غلاف الكتاب يؤكد على أن خطا من النقد يحاول الالتزام به ؛ يقوم في الأساس على اعتبار الناقد بمخيلة فنان وضمير قاض : (لا يجتمع النقد الجاد الشريف مع حاجة الناقد لخدمات المبدعين أو اهتمام الصحفيين أو رضا وانتباه الناشرين . لا تغريه جائزة كبيرة ؛ ولا يضعفه نشر مقالة بمجلة شهيرة ، ولا يهتز لديه الوقار إذا حل ضيفا في حوار  .  وما إن تخلص الناقد من ذلك كله  مكتفيا بأصدقاء ثلاثة : ضميره و عقله وقلمه؛ إلا صار ناقدا حقيقيا ؛ يكتب ما يشاء دون تردد ، ودون اهتزاز ؛ يطبق المعايير بدقة وحكمة ؛ لا يخشى إلا الله ، ولا يعتبر نفسه خادما إلا لقارئه ؛ يطرد المجاملة من عالمه ويجلس مكانها العدالة ؛ يفضل المباشرة والوضوح على المجاز ؛ يصف الظواهر ويذكر الأسماء.

ابو السعود الخياري تأملات في الرواية العرية دار غراب للنشر والتوزيع صدر حديثا كتاب جديد

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وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

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