الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مجلس القبائل العربية يكرم نقيب الأشراف تقديرا لدوره الوطني

نقيب الأشراف
نقيب الأشراف

كرم مجلس القبائل والعائلات المصرية، اليوم الجمعة، السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بدار المدرعات، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

وسلم الشيخ كامل مطر رئيس مجلس إدارة القبائل والعائلات المصرية، درع المجلس لنقيب الأشراف، تقديرا لدوره الوطني.

ومن جانبه وجه نقيب الأشراف، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة المولد النبوي الشريف، والذكرى ال٤٨ لانتصارات أكتوبر، كما وجه تحية إلى أرواح الشهداء، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

وأشاد نقيب الأشراف، خلال كلمته في الحفل، بدور  القبائل العربية في دعم دور الشرطة المصرية والقوات المسلحة في حروبها ضد الإرهاب والخارجين عن القانون والأعراف والتقاليد.

وقال إن المشروعات القومية والمبادرات التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تحدث في العصر الحديث، وتهدف إلى بناء الإنسان وترسخ لقيم التكافل والتراحم، وتحث على تزكية النفس، وتهدف إلى تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة.

 وطالب نقيب الأشراف، جموح المصريين بالتكاتف خلف القيادة الحكيمة وجيشها القوي وأجهزتها الأمنية لدحر قوى الظلام والجماعات الإرهابية المتطرفة.

ودعا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يوفق قادتها لما فيه الخير.

وشمل التكريم كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ومحمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والسيد الإدريسي.

نقيب السادة الأشراف مجلس القبائل والعائلات المصرية السيد محمود الشريف انتصارات حرب أكتوبر القوات المسلحة المولد النبوي الشريف

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وائل لطفي

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