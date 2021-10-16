أسعار الحديد والجبس للمستهلك اليوم السبت 16-10-2021

تنشر "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، أسعار الحديد والجبس اليوم السبت 16-10-2021، وذلك بعد زيادة عمليات البحث عليها عبر محركات البحث الإلكترونية عن أسعار مواد البناء.



أسعار الحديد اليوم السبت في مصر

تواصل أسعار طن الحديد اليوم السبت 16-10-2021، استقرارها الجماعي الذي بدأته منذ أسابيع، وذلك في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت الأسعار في الشركات من 14700 جنيه وحتى 13700 جنيه للطن الواحد.





سعر طن الحديد اليوم



سجل سعر طن الحديد اليوم السبت، في شركة عز، 14700 جنيه.



ووصل سعر طن الحديد اليوم السبت، في شركة العتال إلى 14600 جنيه.



في حين استقر سعر الحديد اليوم السبت، بشركة بشاي عند 14500 جنيه.



بينما وصل سعر الحديد اليوم السبت، في شركة المصريين، إلى 14400 جنيهًا.



وجاءت أسعار الحديد اليوم السبت، بشركة "العشري"، 13700 جنيه، ليتساوى بذلك مع سعر طن الحديد بشركات "مصر ستيل، المعادي، الكومي، المراكبي، سرحان، وعطية".





أسعار طن الجبس اليوم السبت



شهدت أسعار طن الجبس اليوم السبت 16-10-2021، استقرارًا في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت بين 860 جنيهًا للطن الواحد، وحتى 580 جنيهًا للطن الواحد.



وبلغ سعر طن الجبس اليوم السبت، في شركة سيناء، 860 جنيهًا.



ووصل سعر طن الجبس اليوم السبت، في شركة الدولية إلى 710 جنيهات.



في حين استقر سعر طن الجبس اليوم السبت، في شركة المعمار، بنحو 690 جنيهًا.



بينما بلغ سعر طن الجبس اليوم السبت، في شركة العامرية نحو 655 جنيهًا.



واستقر أيضًا، سعر طن الجبس اليوم السبت، في شركة مصر سيناء، بنحو 650 جنيهًا.



بينما جاء سعر طن الجبس اليوم السبت، في شركة السويس، مستقرًا عند 580 جنيهًا.