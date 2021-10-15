ابنة روجينا تخطف الأنظار بمهرجان الجونة السينمائي

خطفت مايا ابنة الفنانة روجينا الأضواء بمجرد ظهورها بصحبة والدتها على الريد كاربت خلال فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي.

وارتدت مايا فستانا أسودا قصيرا يشبه "أميرات ديزني" من خامة القطيفة مرصع بقطع من الماس، حيث نسقت معه أقراط بسيطة.

فيما ارتدت روجينا فستان أبيض "ميتالك" ونسقت معه حقيبة بيضاء، بالإضافة إلى عقد بسيط وأقراط أضافت للإطلالة.

فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2021

وشهدت فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2021، ندوة للفنان أحمد السقا، بعد ظهر الجمعة، على هامش تكريمه في حفل الافتتاح مساء الخميس، بحضور عدد من نجوم الفن المشاركين في المهرجان، أبرزهم يسرا، منى زكي، منة شلبي، هند صبري، شريف منير.

وتضمنت الفعاليات، جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا، الساعة 12 ظهر اليوم وتستمر حتى الساعة 2 عصرًا، بخلاف عرض السجادة الحمراء كازابلانكا بيتس، لعرض فيلم علي صوتك، ومدته 102 دقيقة، وذلك في الساعة 5.30 مساء اليوم في فيستيفال بلازا بالجونة.

كما عرض مجموعة من الأفلام المشاركة في المهرجان، منها فيلم ضوء طبيعي، الساعة 3:45 عصرًا، ومدته 103 دقائق، كذلك عرض فيلم أرتور رامبوا في الساعة 7 مساءً ومدته 86 دقيقة، بقاعة أوديمكس.

وفي سي سينما 1، عرض فيلم الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تياتينك، الساعة 3:15 عصرًا ومدته 82 دقيقة، وفيلم ثانية واحدة الساعة 6 مساءًا ومدته 105 دقيقة، وفيلم ملعب الساعة 9:15 مساءًا ومدته 72 دقيقة.

وفي سي سينما 2، عرض عدد من الأفلام منها الساعة 3 عصرًا فيلم حياة إيفانا ومدته 80 دقيقة، وفيلم حيوان الساعة 5:45 مساءًا ومدته 120 دقيقة.

وفي سي سينما 3، عرض فيلم كريستوف كيشلوفسكي: أنا بين بين، ومدته 56 دقيقة وذلك في الساعة 3:15 عصرًا، وفيلم الأولمبياد - باريس الحي الـ 13 في الساعة 8:45 مساءً ومدته 106 دقائق.

وفي سينما أرينا، عرض فيلم كوبيليا الساعة 6:45 مساء اليوم ومدته 82 دقيقة، وفيلم ماما أنا بالمنزل الساعة 9:30 مساءً ومدته 104 دقائق.