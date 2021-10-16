تعرف بالتفاصيل على مواقيت الصلاة اليوم السبت ١٦ أكتوبر 2021 في عدد من المحافظات المصرية، وتتضمن كلا من محافطة القاهرة الكبرى، والجيزة، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس.

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16-10-2021 فى محافظات مصر

تعرض "الدستور" على قرائها مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.



مواقيت الصلاة اليوم في محافطة القاهرة

توقيت صلاة الفجر ٤:٣١

توقيت الشروق ٥:٥٨

توقيت آذان الظهر ١١:٤١

توقيت آذان العصر ٢:٥٦

توقيت آذان المعرب ٥:٢٣

توقيت آذان العشاء. ٦:٤٠

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية

توقيت صلاة الفجر ٤:٣٦

توقيت الشروق ٦:٠٤

توقيت آذان الظهر ١١:٤٦

توقيت آذان العصر ٣:٠٠

توقيت آذان المعرب ٥:٢٧

توقيت آذان العشاء. ٦:٤٦

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء



توقيت صلاة الفجر ٤:١٩

توقيت الشروق ٥:٤٥

توقيت آذان الظهر ١١:٢٩

توقيت آذان العصر ٢:٤٥

توقيت آذان المعرب ٥:١٢

توقيت آذان العشاء. ٦:٢٩

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الأقصر

توقيت صلاة الفجر ٤:٢٦

توقيت الشروق ٥:٤٩

توقيت آذان الظهر ١١:٣٦

توقيت آذان العصر ٢:٥٤

توقيت آذان المعرب ٥:٢٢

توقيت آذان العشاء. ٦:٣٦

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة أسوان

توقيت صلاة الفجر ٤:٢٤

توقيت الشروق ٥:٤٦

توقيت آذان الظهر ١١:٣٤

توقيت آذان العصر ٢:٥٣

توقيت آذان المعرب ٥:٢١

توقيت آذان العشاء. ٦:٣٥

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة السويس

توقيت صلاة الفجر ٤:٢٦

توقيت الشروق ٥:٥٢

توقيت آذان الظهر ١١:٣٥

توقيت آذان العصر ٢:٥١

توقيت آذان المعرب ٥:١٨

توقيت آذان العشاء. ٦:٣٥

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الاسماعيلية

توقيت صلاة الفجر ٤:٢٧

توقيت الشروق ٥:٥٤

توقيت آذان الظهر ١١:٣٧

توقيت آذان العصر ٢:٥٢

توقيت آذان المعرب ٥:١٩

توقيت آذان العشاء. ٦:٣٦





مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الغربية

توقيت صلاة الفجر ٤:٣٢

توقيت الشروق ٥:٥٩

توقيت آذان الظهر ١١:٤١

توقيت آذان العصر ٢:٥٦

توقيت اذان المعرب ٥:٢٣

توقيت اذان العشاء. ٦:٤١