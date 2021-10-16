السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16-10-2021 فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تعرف بالتفاصيل على مواقيت الصلاة اليوم السبت ١٦ أكتوبر 2021  في عدد من المحافظات المصرية، وتتضمن كلا من محافطة القاهرة الكبرى، والجيزة، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس.

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16-10-2021 فى محافظات مصر

تعرض "الدستور" على قرائها مواقيت الصلاة اليوم الجمعة   ١٥ أكتوبر ٢٠٢١  حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة القاهرة

توقيت صلاة الفجر   ٤:٣١

توقيت  الشروق       ٥:٥٨

توقيت آذان الظهر    ١١:٤١

توقيت آذان العصر   ٢:٥٦

توقيت آذان المعرب  ٥:٢٣

توقيت آذان العشاء.  ٦:٤٠

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية

توقيت صلاة الفجر   ٤:٣٦

توقيت  الشروق       ٦:٠٤

توقيت آذان الظهر    ١١:٤٦

توقيت آذان العصر   ٣:٠٠

توقيت آذان المعرب  ٥:٢٧

توقيت آذان العشاء.  ٦:٤٦

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء
 

توقيت صلاة الفجر   ٤:١٩

توقيت  الشروق       ٥:٤٥

توقيت آذان الظهر    ١١:٢٩

توقيت آذان العصر   ٢:٤٥

توقيت آذان المعرب  ٥:١٢

توقيت آذان العشاء.  ٦:٢٩

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الأقصر

توقيت صلاة الفجر   ٤:٢٦

توقيت  الشروق       ٥:٤٩

توقيت آذان الظهر    ١١:٣٦

توقيت آذان العصر   ٢:٥٤

توقيت آذان المعرب  ٥:٢٢

توقيت آذان العشاء.  ٦:٣٦

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة أسوان

توقيت صلاة الفجر   ٤:٢٤

توقيت  الشروق       ٥:٤٦

توقيت آذان الظهر    ١١:٣٤

توقيت آذان العصر   ٢:٥٣

توقيت آذان المعرب  ٥:٢١

توقيت آذان العشاء.  ٦:٣٥

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة السويس

توقيت صلاة الفجر   ٤:٢٦

توقيت  الشروق       ٥:٥٢

توقيت آذان الظهر    ١١:٣٥

توقيت آذان العصر   ٢:٥١

توقيت آذان المعرب  ٥:١٨

توقيت آذان العشاء.  ٦:٣٥

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الاسماعيلية

توقيت صلاة الفجر   ٤:٢٧

توقيت  الشروق       ٥:٥٤

توقيت آذان الظهر    ١١:٣٧

توقيت آذان العصر   ٢:٥٢

توقيت آذان المعرب  ٥:١٩

توقيت آذان العشاء.  ٦:٣٦

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مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الغربية

توقيت صلاة الفجر   ٤:٣٢

توقيت  الشروق       ٥:٥٩

توقيت آذان الظهر    ١١:٤١

توقيت آذان العصر   ٢:٥٦

توقيت اذان المعرب  ٥:٢٣

توقيت اذان العشاء.  ٦:٤١

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