بفستان أصفر.. مايان السيد تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة

خطفت الفنانة الشابة، مايان السيد، في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الأنظار بإطلالة جذابة وساحرة.

وأطلت مايان على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة بفستان قصير فوق الركبة باللون الأصفر، ويتميز بأنه بقصة الكم الواحد، حيث اعتمدت مكياجًا ناعمًا، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلًا على كتفيها، كما ارتدت إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة، ومجموعة خواتم.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

وتصدرت الممثلة الشابة مايان السيد مواقع التواصل الاجتماعي وقوائم البحث جوجل بعد ظهورها أمس في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة الذي أقيم مساء أمس الخميس.

وخطفت مايان، الأنظار إليها بفستانها الذي ارتدته بحفل الافتتاح الذي حضره كوكبة من نجوم الفن، حيث قالت مايان، في لقاء لها على "on e" عن المهرجان: "أنا مبسوطة جدا إني بشارك في مهرجان الجونة لأول مرة ومتحمسة جدًا، ولكني ما زلت متوترة".

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، ويقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.

فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2021

وتشهد فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2021، ندوة للفنان أحمد السقا، بعد ظهر الجمعة، على هامش تكريمه في حفل الافتتاح مساء الخميس، بحضور عدد من نجوم الفن المشاركين في المهرجان، أبرزهم يسرا، منى زكي، منة شلبي، هند صبري، شريف منير.

وتتضمن الفعاليات جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا، الساعة 12 ظهر اليوم وتستمر حتى الساعة 2 عصرًا، بخلاف عرض السجادة الحمراء كازابلانكا بيتس، لعرض فيلم علي صوتك، ومدته 102 دقيقة، وذلك في الساعة 5.30 مساء اليوم في فيستيفال بلازا بالجونة.

كما يتم عرض مجموعة من الأفلام المشاركة في المهرجان، منها فيلم ضوء طبيعي، الساعة 3:45 عصرًا، ومدته 103 دقائق، كذلك عرض فيلم أرتور رامبوا في الساعة 7 مساءً ومدته 86 دقيقة، بقاعة أوديمكس.

وفي سي سينما 1، من المقرر عرض فيلم الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تياتينك، الساعة 3:15 عصرًا ومدته 82 دقيقة، وفيلم ثانية واحدة الساعة 6 مساءً ومدته 105 دقائق، وفيلم ملعب الساعة 9:15 مساءً ومدته 72 دقيقة.

وفي سي سينما 2، سيتم عرض عدد من الأفلام منها الساعة 3 عصرًا فيلم حياة إيفانا ومدته 80 دقيقة، وفيلم حيوان الساعة 5:45 مساءً ومدته 120 دقيقة.