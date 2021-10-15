صاحب محل «حلوى المولد»: التكنولوجيا أثرت على الاحتفالات.. والعروسة البلاستيك اكتسحت السوق

في تلك الأيام يحتفل المواطنين بالمولد النبوي الشريف، ومع تطور التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، اختلفت احتفالات المواطنين بالمولد النبوي.

حلوى المولد

حيث يقول محمد الطيب، أحد أصحاب المحال التجارية بمحافظة الفيوم، إن التكنولوجيا الحديثة أثرت على شكل احتفالات المواطنين بالمولد النبوي الشريف، من ايام زمان كنا بتبيع الحلوى بـ 2 جنيه، وصلت الآن أسعار العلب من 50 لـ 1500جنيه، حبينا نعمل تشجيع للأهالي أنهم يشتروا عملنا علبة الحلوى ب25جنيه وفيها جميع انواع الحلوى من جوز الهند والملبن والبسيمة والحمصية، وعلى حسب الخامات، الإقبال من الأهالي كثيف

حلوى المولد

ويضيف الطيب، أن العرائس البلاستيك والحصان اكتسحت السوق، حيث يبدأ أسعارها من 25 جنيه لـ 200 جنيه.

حلوى المولد

وأشار إلى أن أسباب زيادة أسعار حلوى المولد هذا العام عن العام الماضي، إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، وانتشار فيروس كورونا، وزيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز التي تستخدم في تجهيز الأصناف المختلفة من حلوى المولد.

حلوى المولد

حلوى المولد