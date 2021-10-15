الإفتاء: عمليات ربط المبايض بغرض منع الحمل حرام

أوضحت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم عمليات ربط المبايض، التي تجريها السيدات بهدف منع حملهن مرة أخرى.

وبينت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي حمل عنوان: ربط المبايض، أن عمليةُ ربط العضو التناسلي للمرأة إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى فهي حرامٌ شرعًا.

وعللت الإفتاء حكمها السابق بأن ربط الأعضاء التناسلية يعتبر قطعا للنسل المأمور بالمحافظة عليه، والذي هو أحد الضرورات الخمس التي جاءت بها كل الشرائع.

وتابعت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية تعليقها على الحكم السابق، موضحة أنه إذا وُجِدَتْ ضرورة لربط العضو التناسلي للمرأة، كأن يخشى على حياتها من الهلاك إذا ما تَمَّ الحَمْل مستقبلًا، أو كان هنالك مرض وراثي يُخشى من انتقاله للجنين؛ فيجوز إجراء عملية الربط في هذه الحالة.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية الطرق التي يمكن القول فيها بأنها ضرورة، مشيرة إلى أن الذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص.

كما لفتت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية في ختام منشورها إلى أنه قد اتفق العلماء على أنَّه يحرم على الإنسان أن يأخذ ما يقطع نسله مطلقًا، وعلى جواز أخذ بعض الأدوية لتأخير الحمل إذا كان هناك عذر كتربية الأولاد ونحو ذلك.