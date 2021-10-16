السبت 16 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار اليوم السبت 16-10-2021

دولار أمريكي
دولار أمريكي

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك، يلقى اهتمام قطاع كبير من المتعاملين في السوق المصرفي، ورجال الاقتصاد والأعمال، والمستوردين والمصدرين للمنتجات الغذائية والصناعية المختلفة، لتأثير سعر صرف الدولار الأمريكي، على المعاملات المالية، وتحديد أسعار كثير من السلع والمنتجات، لذلك نستعرض معكم في التقرير التالي أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية. 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 

فى ذات السياق السابق، أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، خلال التعاملات، نتيجة توفير الكميات اللازمة من العملة الأجنبية، وتدفقات المصريين العاملين في الخارج، مما أدى إلى استمرار استقرار السعر خلال الفترة الحالية. 

 

بالإضافة إلى ذلك استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى  15.63 جنيه  للشراء  و15.76 جنيه للبيع حسب أخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم. 

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 

كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثبات عند مستوى  15.63 جنيها للشراء  و15.73 جنيها  للبيع خلال التعاملات 

 

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر  15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع

 

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة 

أيضا أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15،75 للشراء بينما سجل 15،65  للبيع.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 

كما كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى  15.64 جنيه للشراء  و15.74 للبيع. 

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB 

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري  15.65 للشراء بينما سجل 15.75 للبيع. 

 

سعر صرف الدولارفي بنك أبو ظبي 

في نفس الوقت، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى  15.67 للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة 15-10-2021 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

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سعر الدولار في بنك عودة 

كما شهد سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى  15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات. 

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وائل لطفي

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