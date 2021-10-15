من ورق الأوريجامي.. بسنت تبدع في عمل عرائس المولد النبوي

مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف سعت الفتاة الثلاثينية لعمل عرائس المولد لها ولأصدقائها وتهديها لهم من ورق الأوريجامي، بأشكال مختلفة وألوان مبهجة، وعمل ورش مجانية لتعليم الشباب والأطفال كيفية تحويل الورق إلى عرائس ذات لمسات فنية.

رحلة بسنت في عمل عرائس المولد النبوي

عمل عرائس المولد النبوي

بسنت عبدالحكيم، الفتاة الثلاثينية، تخرجت من كلية الهندسة جامعة الأزهر قسم العمارة، تقول: " بدأت في تصميم فنون ورقية زي الأوريجامي والكويلنج والكيريجامي منذ ٩ سنوات وبعشق العمل اليدوي".

عمل عرائس المولد النبوي

وتابعت بسنت: "فكرت إني أعمل عرايس المولد بفكرة شكل أوريجامي معمول من ورقة واحدة بيتغير حجمها وألوانها فبنقدر نكون بيها أفكار لطيفة خالص للعروسة"، مما دفعها لعمل ورش للأطفال والشباب ونالت الفكرة إعجابهم وتمكنوا من عمل عرائس بتصميمات جديدة ومتنوعة.

عمل عرائس المولد النبوي

تروي بسنت، أنها حصلت على منحة لدراسة الحرف للتعلم الخزف و خشب قشرة و نحاس وجبس وزجاج معشق ، مع دراستها الزخارف النباتية والشبكات الهندسية، وطورت ذاتها في ف الأوريجامي من خلال مشاهدتها العديد من الفيديوهات عبر "اليوتيوب"، متمنيا أن تعمل في مجال الديكورات.

عمل عرائس المولد النبوي

وكانت أسرة بسنت الداعم الأساسي لها في تحقيق حلمها ورسم البسمة على أوجه الأطفال مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف، قائلة: "الفرحة اللي بشوفها في عيون الأطفال لما بيعملوا عروسة من صنع إيدهم بتنسيني هموم اليوم والتعب".

عمل عرائس المولد النبوي

ومن الجدير بالذكر أن يوافق ميعاد إجازة المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1443 هجريا، وذلك بناء على استطلاع الهلال لشهر ربيع الأول، والذي قامت بإعلانه دار الإفتاء المصرية في وقت ماضي، وذلك بعكس الحسابات الفلكية التي أوضحت أن غرة ربيع الأول ستكون يوم الخميس وميعاد المولد النبوي الشريف سيكون يوم الاثنين 18 أكتوبر عام 2021.