استقرار أسعار الأسمنت اليوم السبت 16-10-2021

تزداد عمليات البحث عن أسعار الأسمنت للمستهلك، اليوم السبت 16/10/2021، في معظم الشركات العاملة بالقطاع، وذلك عبر محركات البحث الإلكترونية، وتستعرض «الدستور» لقرائها من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار الأسمنت اليوم.

أسعار الأسمنت اليوم السبت للمستهلك

شهدت أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي، اليوم السبت 16/10/2021، استقرارًا في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت أسعار الطن الواحد بين 1110 جنيهات، وحتى 1025 جنيهًا.



وواصلت أسعار الأسمنت الأبيض اليوم السبت 16/10/2021، استقرارها الجماعي المتواصل منذ أكثر من شهر بجميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت أسعار الطن الواحد بين 2500 جنيه، وحتى 2390 جنيهًا.



وشهدت أسعار الأسمنت المخلوط اليوم السبت 16/10/2021، استقرارًا أيضا، في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث وصلت لـ1005 جنيهات للطن الواحد.





وسجلت أسعار الأسمنت المقاوم اليوم، استقرارًا جماعيًا في الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت الأسعار بين 1140 جنيهًا، و1060 جنيهًا للطن الواحد.



أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي في مصر

استقر سعر طن الأسمنت بشركة السويدي، اليوم السبت، عند 1110 جنيهات.

كما وصل سعر طن أسمنت المسلح، اليوم السبت، إلى 1100 جنيه.

وسجل سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص اليوم السبت، 1060 جنيهًا.

وشهد سعر طن الأسمنت بشركة النصر، اليوم السبت، استقرارًا عند 1055 جنيهًا.

وسجل سعر طن الأسمنت بشركة حلوان، اليوم السبت، 1055 جنيهًا.

كما استقر سعر الأسمنت للطن بشركة المعلم، اليوم السبت، عند 1050 جنيهًا.

ووصل سعر طن الأسمنت بشركة المصري، اليوم السبت، إلى 1045 جنيهًا.

في حين سجل سعر الأسمنت للطن بشركة وادي النيل، اليوم السبت، 1040 جنيهًا.

كما سجل سعر طن الأسمنت بشركة السهم، اليوم السبت، 1040 جنيهًا.

في حين بلغ سعر طن الأسمنت بشركة سيناء 42.5، اليوم السبت، 1030 جنيهًا.

ووصل سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف، اليوم السبت، إلى 1030 جنيهًا.

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة المسلة، اليوم السبت، عند 1025 جنيهًا.



أسعار الأسمنت الأبيض

استقر سعر طن أسمنت الأبيض العادة، اليوم السبت، عند 2500 جنيه.

ووصل سعر طن أسمنت سوبر سيناء، اليوم السبت، إلى 2460 جنيهًا.

في حين بلغ سعر طن أسمنت رويال العادة، اليوم السبت، 2430 جنيهًا.

وجاء سعر طن أسمنت الواحة الأبيض، اليوم السبت، 2425 جنيهًا.

بينما سجل سعر طن أسمنت سوبر رويال، اليوم السبت، 2390 جنيهًا.





أسعار الأسمنت المخلوط

استقر سعر طن أسمنت شركة السويدي تشطيبات، اليوم السبت، عند 1005 جنيهات.

وسجل سعر طن أسمنت الواحة اليوم السبت، 960 جنيهًا.

ووصل سعر طن أسمنت شركة إيه وان، اليوم السبت، إلى 920 جنيهًا.

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أسعار الأسمنت المقاوم



استقر سعر طن أسمنت شركة السويدي، اليوم السبت، عند 1140 جنيهًا.

وبلغ سعر طن أسمنت شركة قاهر البحار، اليوم السبت، 1130 جنيهًا.

وسجل سعر طن أسمنت شركة المسلح، اليوم السبت، 1120 جنيهًا.

بينما وصل سعر طن أسمنت شركة السويس سى ووتر، اليوم السبت، إلى 1110 جنيهات.

في حين سجل سعر طن أسمنت شركة آسيك سي وتر، اليوم السبت، 1065 جنيهًا.

في حين استقر سعر طن أسمنت شركة السهم، اليوم السبت، عند 1060 جنيهًا.