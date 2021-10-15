وزيرة الثقافة الأردنية تسلم جوائز مسابقات مهرجان الأردن الدولي للفيلم (صور)

أقيم مساء اليوم حفل ختام مهرجان الأردن الدولي للفيلم، بالمركز الثقافي الملكي، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الجديدة هيفاء النجار، في أول ظهور بروتوكولي لها بعد توليها المنصب، وهزاع البراري أمين عام وزارة الثقافة، ومدير المهرجان الفنان عبدالكريم الجراح مدير مديرية المسرح.

لحظات من التكريم

وعرض خلال الافتتاح فيلم تسجيلي عن الدورة التاسعة للمهرجان، وقدمت حفل الافتتاح الفنانة دلال فياض، كما عرض خلال حفل الختام فيلم "cuckoo" الهولندي، وحملت جائزة المهرجان اسم "بترا".

وأعلنت لجنة التحكيم المكونة من الفنان مجدي كامل والمخرج والمنتج إبراهيم حمودة والفنان طارق الحداد، عن الفائزين في المهرجان من بين ٩ أفلام مشاركة في المسابقة الرسمية.

لحظات من التكريم

وأعلنت لجنة التحكيم الجوائز والفائزين على النحو التالي:

- جائزة أفضل فيلم للفيلم الهولندي "cuckoo".

- جائزة أفضل مخرج للمخرج جورجن سكولتنس عن الفيلم الهولندي "cuckoo".

- جائزة أفضل ممثل مناصفة بين الفنان فرانك لاميرس بطل فيلم "cuckoo" الهولندي ، والفنان دينيس لافاس بطل فيلم "figurant" التشيكي .

- جائزة أفضل ممثلة مناصفة بين الفنانة سانديا تاج الدين عن فيلم "الآلة" المغربي، والفنانة الأردنية راكين سعد عن فيلم "كاروكا".

لحظات من التكريم



- جائزة أفضل سيناريو للمخرج والسيناريست جورجن سكولتنس عن سيناريو فيلم "cuckoo" .

- جائزة أفضل مونتاج مناصفة بين جاكوب فانساه عن فيلم "figurant" التشيكي ، ومارتين بيدال عن فيلم "cuckoo" الهولندي .

لحظات من التكريم



- جائزة أفضل تصوير وإضاءة لمدير التصوير سايموند دوفورسي عن الفيلم التشيكي "figurant" .

- جائزة أفضل موسيقى تصويرية حصل عليها الثنائي بيتر، وهودي ماكي عن فيلم "cuckoo".

لحظات من التكريم

فيما أوصت لجنة التحكيم بمنح الفيلم البحريني "عروس البحر" شهادة تقدير خاصة من اللجنة، وذلك لطرح الفيلم قضية هامة تنتصر لحقوق المرأة في مقاضاة المغتصب ورفض الزواج من المغتصب للتصالح، كما أوصت اللجنة بإضافة عدد من المسابقات خلال الدورات المقبلة من المهرجان.

لحظات من التكريم



كما كرمت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار الكاتب الصحفي إخاء شعراوي لمجهوداته خلال دورة المهرجان، ودوره البارز في خروج الدورات التاسعة من مهرجان الأردن الدولي للفيلم بصورة مميزة.