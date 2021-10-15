الجمعة 15 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: مئات الداعشيين يحتشدون فى أفغانستان

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن مئات المقاتلين الموالين لتنظيم داعش يحتشدون في أفغانستان.

جاء ذلك في الوقت التي تستعد فيه موسكو لاستضافة محادثات دولية بشأن كابول الأسبوع المقبل.

وستنضم الولايات المتحدة والصين وباكستان إلى محادثات (الثلاثاء) التي ستبحث سيطرة «طالبان» على السلطة في أفغانستان، وفق ما أعلن موفد الكرملين الخاص المعني بالملف الأفغاني زامير كابلوف.
وفي اليوم التالي، ستناقش «طالبان» وأطراف إقليمية مؤثرة مع مسئولين روس كيفية جمع المساعدات الدولية لتجنب أزمة إنسانية، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وصرح بوتين في اجتماع عقد عبر الفيديو مع قادة دول أخرى كانت منضوية في الاتحاد السوفيتي «بحسب معلوماتنا الاستخباراتية، يبلغ عدد عناصر (تنظيم داعش) وحدهم في شمال أفغانستان حوالي ألفي شخص». وأشار إلى أنهم كانوا يخططون للتنقل بين دول وسط آسيا السوفيتية سابقًا مدعين أنهم لاجئون.

الرئيس الرو فلاديمير روسي موسكو داعش

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

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