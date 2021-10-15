الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق مبادرة «100 مليون صحة» لفحص تلاميذ المدارس ضد سوء التغذية بالوادى الجديد

مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون صحة

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، انطلاق المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" لفحص تلاميذ المدارس ضد سوء التغذية، يوم الأحد المقبل، على مستوى مراكز محافظة الوادي الجديد الإدارية.

وأضاف محروس، أن المبادرة تتولى فحص وعلاج الأمراض الناتجة عن سوء التغذية وهي الأنيميا والسمنة وقصر القامة من خلال فرق طبية بجميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة، ويضم كل فريق" فني تمريض، فني معمل، مسجل طبي،  مدخل بيانات، مسئول متابعة "، مؤكدًا ضرورة توعية طلاب المدارس بأهمية التغذية السليمة، للحفاظ على صحة أبنائنا التلاميذ في تلك المرحلة العمرية المهمة، وكذا تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه فرق الفحص الطبي بجميع المدارس بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف من المبادرة.

وأضاف أنه في حال اكتشاف إصابة تلميذ بأحد أمراض سوء التغذية "الأنيميا أو السمنة أو قصر القامة"، سيجري تحويل الحالة المصابة إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للتشخيص وإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه لبدء مرحلة العلاج والتي ستكون بالمجان، كما سوف تستمر متابعة حالة التلميذ المصاب بعد انتهاء الحملة حتى يجرى الشفاء التام.

 

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وكيل وزارة الصحة الوادي الجديد إنطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص تلاميذ المدارس سوء التغذية الانيميا السمنة توعية طلاب

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