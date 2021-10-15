الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الغذاء العالمى» يحذر من أنه قد يقطع المساعدة الشهرية لنصف مليون نيجيرى

برنامج الغذاء العالمي
برنامج الغذاء العالمي

حذر برنامج الغذاء العالمي من أنه قد يضطر قريبًا إلى قطع الحصص الغذائية لأكثر من نصف مليون امرأة ورجل وطفل فى شمال شرق نيجيريا ما لم يتم تأمين تمويل عاجل لمواصلة العمليات المنقذة للحياة فى ولايات بورنو ويوبى وأداماوا المليئة بالأزمات، خاصة أن أموال المنظمة ستنفد بحلول نهاية أكتوبر الجاري.
 

وقال المتحدث باسم البرنامج تومسون فيري- في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في جنيف- إن برنامج الغذاء العالمي بحاجة إلى تمويل عاجل يصل إلى 197 مليون دولار للحفاظ على العمليات الإنسانية في شمال شرق نيجيريا حتى مارس 2022.
 

وأضاف أن هذه التخفيضات ستأتي في الوقت الذي يصل فيه الجوع الشديد إلى أعلى مستوياته خلال خمس سنوات في أعقاب سنوات من الصراع وانعدام الأمن، بالإضافة إلى الوضع المتفاقم بسبب التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لفيروس (كورونا) وارتفاع أسعار المواد الغذائية ومحدودية الغذاء، ونوه بأن عدد النازحين داخليًا بالمنطقة تجاوز مليوني شخص في سبتمبر 2021 ليضيف معلمًا قاتمًا آخر إلى الصورة هناك.
 

بدوره، قال كريس نيكوي، المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمى لغرب إفريقيا- في بيان أصدرته المنظمة عقب زيارة له قام بها مؤخرًا إلى نيجيريا- إن تمويل عمليات البرنامج الإنسانية المنقذة للحياة في نيجيريا ينضب في الوقت الذي يكون فيه الجوع في أشد حالاته.
 

وحذرت المنظمة الأممية من أنه حال لم يتم استلام ما لا يقل عن 55 مليون دولار فى غضون أسابيع فلن يكون أمام البرنامج خيار سوى خفض الحصص الغذائية وتقليل عدد الأشخاص الذين يخدمهم، حيث يتم بالفعل إعطاء الأولوية للمساعدة للفئات الأكثر ضعفا.
 

وأكد برنامج الغذاء العالمى أن تحليلات الأمن الغذائي الحالية تظهر أن حوالي 4.4 مليون شخص في شمال شرق نيجيريا لا يعرفون من أين تأتي وجبتهم التالية، في الوقت الذي يعاني أكثر من مليون طفل من سوء التغذية.

جنيف الغذاء العالمى سويسرا نيجيريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

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