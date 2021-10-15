أحد ضحايا «مليونيرة ريش البط»: خدعتني بالتنقيب عن الذهب في أسوان

حصلت "الدستور" على نص تحقيقات النيابة العامة مع "ع . ف . ع"، المجني عليه، أحد ضحايا مليونيرة “ريش البط وعظام السبيط” المتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين بتصدير ريش البط وعظام السمك إلى الصين، والتنقيب عن الذهب في أسوان مقابل أرباح في القضية رقم 12488 لسنة 2021 جنح التجمع الأول، والتي جاءت كالتالي.

س: ما تفصيلات بلاغك؟

اللي حصل انا كنت بروح منطقة شق التعبان شغلي في الرخام وكان فيه عزومة هناك وقابلت واحد مترجم اسمه مبارك الصيني ومعرفش اسمه بالكامل واخدني قعدنا علي كافيه في ابراج الشرطة اللي قدام منكقة شق التعبان وكان معانا الست اللي اسمها وويوه شيان وقالي هي شغالة في ريش البط التنقيب عن الذهب قالي انا اشتغل معاها وبعدين لقيته بيقزدولي لو معايا فلوس ممكن اعكيها لها تشغلهالي معاها في التنقيب عن الذهب في مدينة اسوان بعدها سبتهم ومشيت وبعدها سألت عليها كذا واحد صيني بيتكلموا عربي وقالولي ان هي وحدة محترمة وفعلا جهزت الفلوس بتاعتي وتقابلت معها في الفيلا بتاعتها بمدينتي هي والمترجم بتاعها اسمه مبارك ومعرفشي بقية اسمه واعطيتها مبلغ خمسمائة الف جنيه مصري علي اساس انها تديني ارباح 15 بالمائة كل شهر وممكن تزيج والكلام دا في شهر اكتوبر 2020 واعطتني ارباح مبلغ قدرة ثلاثون الف جنيه في شهر نوفمبر 2020 خمسة وعشرون الف جنيه في شهر ديسمبر 2020 وفي شهر يناير 2021 اعطيتها مبلغ اربعمائة جنيه كدفعة ثانية باجمالي تسعمائة الف جنيه مصري واعطتني في شهر فبراير 2021ارباح قدرها عشرون الف جنيه وفي شهر مارس اعطتني مبلغ عشرون الف جنيه ارباح باجمالي خمسة وتسعون الف جنيه ومن وقتها ومعرفش عنها حاجة وتليفونها مقفول ومااخدتش اي فلوس ومردتشي اصل المبلغ اللي انا دفعته وقدره تسعمائة الف جنيه مصري وبعد كدة رحت بلغت الشرطة ان الست دي نصبت عليا وهو دا كل اللي حصل

س: متي وأين حدث ذلك؟

ج: الكلام دا حصل في غضون شهر اكتوبر عام 2020 بمسكنها G9 فيلا 104 مدينتي بالتجمع الاول

س: ما سبب ومناسبة تواجدك بالزمان والمكان سالف الذكر؟

ج: انا كنت رايح اعطيها الفلوس علشان تشغلها في التنقيب عن الذهب

س: كيف تعرفت على المشكو في حقها تحديدا؟

ج: عن طريق المترجم اللي اسمه مبارك اللي شغال معها وهو صيني الجنسية وقابلوني في عزومة غداء في منطقة شق التعبان

س: ماهو مضمون الاتفاق اللي ابرمته مع المشكو في حقها؟

ج: انا اتفقت معها انها تاخد مني مبلغ مالي وتديني قصاده ارباح شهرية 15 بالمائة ممكن تزيد بعد شويه

س: من الأطراف الذين حضروا ذلك الاتفاق؟

ج: انا وهي والمترجم اللي اسمه مبارك الصيني وكان هو اللي يترجم بينا

س: هل قمت بتسليم المشكو في حقها تلك المبالغ المالية انذاك؟

ج: ايوه في محل اقامتها في مدينتي

س: ما هي قيمة تلك المبالغ المالية التي تحصلت عليها المشكو في حقها منك انذاك؟

ج: هي اخدت مني تسعمائة الف جنيه مصري علي جزءين المرة الاولي كان مبلغ خمسمائة الف جنيه والمرة الثانية اخدت اربعمائة الف جنيه

س: هل هناك عقد ابرام بينكما؟

ج: لا

س: وما الذي حال دون تحرير ثمة عقد انذاك؟

ج: انا جت جهزت الفلوس وقابلت المترجم بتاعها علي الكفتريا بنقعد عليها علي طول بمنطقة شق التعبان وهو اخدني وداني لها في بيتها في مدينتي

س: ما الحوار الذي دار بينك وبينها انذاك؟

ج: هو انا لما رحتلها بيتها مع المترجم بتاعها كان معايا خمسمائة الف وقعدت معاها في الفيلا سكنها في مدينتي وبعدين انا قلت لها انا اطمئنت لما سألت عليكي عرفت انك انسانه كويسة وبعدين سألتها علي النظام اللي هي بتاخد بيه الفلوس فقالت لي هي بتاخد مبلغ مالي وتشغله في الاستثمار بالتنقيب عن الذهب وريش البط وتديني علي المبلغ 15 بالمائة كل شهر واحتمال يكون فيه زيادة كمان انا اديتها خمسمائة الف فعلا اخذت مني الفلوس وقتها واتفقت معها علي اول الشهر هتديلي فائدة بنسبة 15 بالمائة ارباح ومشيت علي كدة.

س: هل لديك سابق تعاملات مع المتهمة سالفة الذكر من قبل؟

ج: لا دي كانت اول مرة اديها فلوس

س: هل تقاضيت ثمة ارباح من النشكو في حقها عقب ذلك؟

ج: ايوا هو انا اخدت ارباح مبلغ ثلاثون الف جنيه في شهر نوفمبر 2020 وخمسة وعشرون الف جنيه في شهر ديسمبر 2020 وفي شهر يناير 2021 اعطيتها اربعمائة الف جنيه كدفعة ثانية باجمالي مبلغ تسعمائة الف جنيه مصري واعطتني في فبراير 2021 ارباح عشرون الف جنيه و في شهر مارس اعطتني ارباح عشرون الف جنيه باجمالي ارباح خمسة وتسعون الف جنيه ومن بعدها معرفشي عنها حاجة

س: ما كيفية علمك بنشاط المشكو في حقها؟

ج: هو عن طريق المترجم بتاعها اللي اسمه مبارك صيني الجنسية وهو اللي قالي انها شغالة في التنقيب عن الذهب وريش البط

س: وهل اتخذت المشكو في حقها من العلانية أو ثمة دعوات صريحة للجمهور باحدي وسائل الاعلان المقروء او المسموع او السرية للترويج عن نشاطها؟

ج: لا انا مشفتش اي اعلانات لها والكلام بيبقي ودي في حضور المترجم بتاعها

س: ما مقدار المبلغ اللي تحصلت عليه المشكو في حقها؟

ج: هو مبلغ تسعمائة الف جنيه مصري

س: وما سبب تحصلها علي تلك المبالغ المالية آنفة البيان؟

ج: علشان تشغلها لي معاها في التنقيب عن الذهب وريش البط وتعطيني ارباح شهرية

س: ما مدي مشاركتك في ادارة راس المال وتحمل الارباح والخسائر؟

ج: انا مليش دعوة بالارباح ولا الخسائر انا بس ليا نسبة ثابته تقدر ب 15 بالمائة ليا كل شهر مع الزيادة المحتملة

س: من القائم تحديدا باستلام تلك المبالغ المتحصل عليها؟

ج: هي المدعوة وويوه شيان



س: ما هو محل اقامة المشكو في حقها؟

ج: هي مقيمة بمدينتي رقم G9 فيلا 104 مدينتي بالتجمع الاول القاهرة



س: وهل تلقيت ارباح من المشكو في حقها خلال تلك الفترة؟

ج: ايوة

س: ومن القائم بتسليمك تلك الارباح تحديدا؟

ج: هي المدعوة وويوه شيان الصينية في بيتها في حضور المترجم بتاعها

س: وهل قمت بمطالبة سالفة الذكر باسترداد اصل المبلغ؟

ج: ايوا انا رحت بيتها ملقتش حد واتصلت علي تليفونها مبيردش

س: ما الفترة الزمنية التي امتنعت المشكو في حقها عن رد اصل المبلغ والارباح المتفق عليها؟

ج: هي امتنعت من شهر مارس 2021 عن اعطائي ارباح او رد اصل المبلغ

س: ما التصرف الذي بدر منها؟

ج: هي تليفونها مقفول ومش عارف عنها حاجة ومش لقيها

س: ما قولك فيما قررته بمحضر الشرطة المؤرخ 9 / 8 / 2021 من اقوال تلوتها عليه؟

ج: ايوا دا حصل

س: ما هي الطرق الاحتياليه التي اتتها المتهمة معك انذاك؟

ج: هي اوهمتني ان عندها منجم في مدينة اسوان وبتنقب فيه عن الذهب وان هاخد ارباح 15 بالمائة كل شهر مقابل المبلغ المالي اللي اعطيته لها وهو تسعمائة الف جنيه مصري

س: ما هي الافعال التي اتتها المتهمة قبلك تحديدا؟

ج: هي اكدت لي انها تشتغل في التنقيب عن الذهب بمدينة اسوان ولها موقع هناك

س: ما هي المظاهر التي اتتها المشكو في حقها للاستيلاء علي اموالك؟

ج: انا سالت عليها الصينين اصحابي اللي شغالين معايا في الرخام في شق التعبان شكرولي فيها وكمان لما رحت الفيلا في مدينتي ومعها عربيتها اتاكدت انها ست كويسة ومحترمة

س: وما قصد المتهمة من اتيانها تلك الافعال تحديدا؟

ج: النصب عليا والاستيلاء علي المبلغ المالي خاصتي

س: وبما تتهم المشكو في حقها؟

ج: بالنصب والاستيلاء علي المبالغ المالية خاصتي وقدره تسعمائة الف جنيه

س: ما هي المظاهر الخارجية والطرق الاحتيالية التي اتتها المتهمة تحديدا؟

ج: هي اوهمتني ان عندها منجم ذهب وهتستثمر فلوسي معها وان ليها بعض المستثمرين اللي مشغلين فلوسهم معاها في الموقع في اسوان وانها هتديني نسبة كل شهر قدره 15 بالمائة من اصل المبلغ

س: ماقولك فيما جاء بمحضر التحريات المؤرخ 25 / 8 / 2021 الساعة 10:30 صباحا المحرر بمعرفة العقيد ابراهيم العزب من اقوال تلوتها عليه تفصيلا؟

ج: ايوه هي اخدت فلوسي ونصبت عليا

س: ماعلاقتك بكل من حمدي محمد عبد الفتاح، جيانغ بان ، لي شينغ من دولة الصين؟

ج: جم انا معرفهمش بس عرفت ان دول مجني عليهم واتنصب عليهم زيي

س: هل لديك أقوال أخري؟

ج: لا